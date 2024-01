HQ

Det er ikke uten grunn at hovedpersonen i Ace Attorney -serien heter Phoenix. Uansett hvor ofte den erfarne forsvarsadvokaten står med ryggen mot veggen, klarer han alltid å reise seg fra asken og bevise sine klienters uskyld i retten. På samme måte pleier også seriens mange spill å komme tilbake med fornyet styrke. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy introduserte originaltitlene for et nytt, moderne publikum, mens The Great Ace Attorney Chronicles endelig brakte et par Japan-eksklusive spinoffs til våre kanter. Nå er Capcom tilbake med Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, som gir et nytt strøk maling til en serie spill som aldri helt fikk den kjærligheten de fortjente.

Samlingen inneholder det fjerde, femte og sjette spillet i serien, Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies og Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice. Trilogien introduserer mange nye figurer og mekanikker, men hvis du har spilt bare ett av de andre kapitlene i serien, vil du føle deg hjemme. Alle spillene bygger på det solide fundamentet som ble introdusert i det opprinnelige Phoenix Wright: Ace Attorney til Game Boy Advance og Nintendo DS. Det betyr at du igjen skal undersøke åsteder og avhøre vitner, for senere å bruke de innsamlede bevisene og vitneutsagnene i dramatiske rettssaker der du må navigere i stadig mer komplekse nett av løgn og bedrag.

Det første nye spillere kanskje lurer på, er om samlingen er et godt sted å begynne. Det korte svaret er utvilsomt ja. På mange måter gjør trilogien rent bord, og selv om mange av de gamle fanfavorittene dukker opp igjen senere, blir du alltid behørig informert om bakgrunnshistoriene deres. På sett og vis er denne nye samlingen kanskje et enda bedre sted å begynne enn de tidligere, ettersom forsøkene er mer logisk satt sammen enn tidligere. Misforstå oss rett - de enkelte karakterene er fortsatt herlig sprø, og plottrådene er like innviklede og usannsynlige som før. Men et litt mer hjelpsomt manus gir bedre oversikt, og det er mange subtile hint om hvilke bevis du bør legge frem og hvilke utsagn du bør legge vekt på.

Enten du er en ny spiller eller en gammel kjenning, er det opplagt å begynne med den første tittelen i samlingen, Apollo Justice: Ace Attorney, som introduserer en ny hovedperson i form av den nyutdannede forsvarsadvokaten Apollo Justice. Selv om klærne hans er røde i stedet for blå og håret er strittende i stedet for å peke bakover, er han på mange måter ganske lik Phoenix - litt naiv og distré, men med et utrolig skarpt blikk for løgner og selvmotsigelser når retten er satt. I spillets aller første sak havner Apollo på kant med sin tidligere mentor, og en stor del av historien handler om hvordan han lærer å stå på egne ben.

Spillet var det første Ace Attorney som ble utviklet helt fra bunnen av for Nintendo DS, og dette er tydelig i de mange måtene spillet prøver å utnytte den vellykkede håndholdte konsollens unike egenskaper på. Du slipper selvsagt å blåse på konsollen og holde styr på pekepennen, men det endrer dessverre ikke det faktum at det kriminaltekniske gameplayet, der du skal støvsuge etter fingeravtrykk, analysere støvelavtrykk og finne blodmønstre, ikke føles spesielt utfordrende eller underholdende. Apollos unike evne til å avsløre vitners løgner ved å observere subtilt kroppsspråk har i det minste noe for seg.

Rettsmedisinske undersøkelser passer godt inn i spillets univers, men det som kunne ha vært interessante oppgaver, ender opp med å bli rene trivialiteter.

Alt i alt holder ikke Apollo Justice helt mål i forhold til de senere kapitlene. I likhet med Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ser de livlige 2D-bakgrunnene litt flate og kunstige ut når de blåses opp til 1080p, og den 20 timer lange historien bruker for lang tid på å komme skikkelig i gang. Det er fortsatt et bra spill, men det er tydelig at Capcom - i likhet med Apollo selv - trengte å finne seg til rette etter avslutningen av den opprinnelige trilogien.

Heldigvis er ting blitt mye bedre i de påfølgende spillene, Dual Destinies og Spirit of Justice, som opprinnelig ble utgitt til Nintendo 3DS. Bakgrunnen er mindre rotete, og de livlige figurene har ikke mistet den minste glød i overgangen fra sprites til 3D-modeller. De nyere spillene dropper også den hverdagslige pikseljakten på hver eneste scene under etterforskningen, ettersom du nå bare kan utforske utvalgte miljøer. Dette resulterer i et bedre tempo, selv om spillene er betydelig lengre enn forgjengerne, hvert av dem inneholder fem lange kapitler og en ekstra DLC-episode.

Den remastrede bakgrunnen i Apollo Justice gir en billig mobilstemning. Heldigvis byr de andre spillene på skikkelig 3D-grafikk og, enda viktigere, bedre etterforskning.

Det femte kapittelet, Dual Destinies, er på alle måter en tilbakevending til fordums storhetstid, symbolisert ved at Wright er tilbake i vitneboksen, der han nå deler oppgavene med Apollo. Men det er de nye karakterene, inkludert den herlig muntre etterforskeren Fulbright og den kunstneriske jusstudenten Robin Newman, som stjeler showet. Man trenger ingen 3D-glidebryter for å skjønne at persongalleriet har fått litt mer dybde enn tidligere, så det er passende at spillet introduserer en ny assistent i form av psykologen/advokaten Athena Cykes og hennes lille AI-partner Widget. Ved å aktivere den såkalte Mood Matrix kan Cykes analysere vitners følelser og finne motsigelser i vitneforklaringene deres. Denne mekanikken skaper variasjon i rettssakene, og er på mange måter den metaforiske prikken over i-en som gjør det femte Ace Attorney til en utmerket opplevelse fra start til slutt.

Athena Cykes bruker sin psykologiske innsikt til å utfordre vitneutsagn.

Spirit of Justice, det siste spillet i samlingen, flytter handlingen til en ny setting, nærmere bestemt kongedømmet Khura'in, som ligger et sted mellom Kina og Nepal. Phoenix Wright besøker landet som turist, men hans profesjonelle plikt kaller når guiden hans, Ahlbi Ur'gaid, blir arrestert for mord. Ingenting burde egentlig komme som en overraskelse for Wright, men den erfarne advokaten får et ekstra sjokk når han får vite at rettssaker i det fjellrike kongedømmet foregår på en litt annen måte enn han er vant til, og at de baserer seg på overnaturlige innsikter i stedet for bevis og vitneutsagn.

Dette resulterer i en ny spillmekanikk kalt Divination Séance, som gir deg tilgang til drapsofrenes siste minner. Innsiktene i seg selv er sjelden feilaktige, men det er aktoratets tolkninger som er det, så det er opp til Wright og hans, på dette tidspunktet, ganske store team av ledsagere å bringe klarhet i de uklare visjonene ved å - du gjettet det - presentere bevis og påpeke motsigelser. Selv på dette fjerne stedet er det ikke noe nytt under solen, men det gjør som sagt ikke så mye, for på dette tidspunktet trengte serien et friskt pust i stedet for en orkan som snudde opp ned på alt. Fortellingen, som involverer eldgamle tradisjoner, spiritisme og en juridisk revolusjon, er (bortsett fra spinoffs) den mest sammenhengende i seriens historie, og det er vanskelig å sette fingeren på noen av spillets aspekter.

Kongeriket Khurai'in byr på et interessant sted som gir en ny vri på velkjente karakterer og rettssalsmiljøer.

Kort sagt er kvaliteten på spillene som er inkludert i denne samlingen helt i toppklasse, og du får mye for pengene, kanskje litt for mye til og med. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy trekker av og til ut tiden, og selv om jeg personlig ikke har noe problem med det, vil noen spillere kanskje bli litt utålmodige. Uansett hva du foretrekker, hjelper det at dialogen er utmerket hele veien - man kan til og med sammenligne det med en velspilt jam-session med nye karakterer som stadig kommer med sine egne smarte eller finurlige replikker i tillegg til de forrige. Det er fortsatt ikke noe stemmeskuespill - bortsett fra de ikoniske utbruddene under rettssakene og i animerte mellomsekvenser - men måten teksten ruller over skjermen på, med pauser og varierende hastigheter, gjør at du aldri går tom i den enorme tekstmengden. Og musikken fra veteranen Noriyuki Iwadare er ikke overraskende svært stemningsfull.

Når det er sagt, selv om det er lett å anbefale samlingen til nye spillere, er det mye vanskeligere å rettferdiggjøre et nytt kjøp for de som allerede har spilt trilogien på enten mobil eller Nintendos håndholdte. For det første er ekstramaterialet noe sparsomt. En musikkspiller og et kunstgalleri er fine bonuser, men ikke så mye mer enn det, og det nye animasjonsstudioet er dessverre en stor skuffelse. Her kan du kombinere bakgrunner, figurer og lydeffekter - men du kan ikke skrive din egen tekst eller sette sammen dine egne forsøk. Det som kunne ha vært et utmerket verktøy som med noen få justeringer kunne ha gitt hundrevis, om ikke tusenvis av timer med underholdning, ender opp med å bli en liten distraksjon som man går lei av etter bare noen få minutter.

Ekstramaterialet - og spesielt animasjonsstudioet - skuffer.

Som allerede nevnt ser Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ganske vakkert ut, men dette skyldes mer det opprinnelige designet enn noen nye forbedringer. Mange teksturer ser rå og pikselerte ut, og man trenger ikke Wrights øye for detaljer for å skjønne at Capcom har slurvet med poleringen. Det er også skuffende at spillene er låst til 30 bilder per sekund - selv på PC og nyere konsoller. Man skulle ikke tro at dette har så mye å si i spill som stort sett består av stillbilder og tekst, men den lave bildefrekvensen resulterer noen ganger i et litt hakkete bilde og får menyene til å trekke litt i langdrag. Apropos menyer, så kan det være ganske frustrerende å navigere i spillet med mus og tastatur, ettersom Capcom, noe forvirrende, har valgt å simulere en berøringsskjerm i stedet for en faktisk markør! Heldigvis er det ikke noe problem hvis du bruker en kontroller.

Spesielt de to 3DS-spillene som er inkludert i Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, hadde fortjent et større publikum enn de opprinnelig fikk da de ble utgitt i Vesten som rene digitale nedlastinger. At de nå får en ny sjanse, og at hele serien - bortsett fra Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney og Miles Edgeworth Investigations -spillene - nå er tilgjengelig på moderne plattformer, er noe vi bare kan applaudere. Og for sine 49,99 euro får nye spillere helt vanvittig mye for pengene. Dessverre får erfarne fans av serien bare noen halvferdige desserter som etterlater en dårlig smak i munnen. Vi håper Capcom gjør opp for seg med et nytt kapittel snart, for denne trilogien - til tross for mer enn 80 timer med innhold - har gjort oss sultne på mer.