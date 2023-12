Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - Forhåndsvisning

HQ

Etter utgivelsen av Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy og The Great Ace Attorney Chronicles kom det ikke akkurat som en overraskelse da Capcom avslørte Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy tidligere i år. Nå er samlingen - som inneholder det fjerde, femte og sjette kapittelet i den langvarige serien - snart her, og vi har (re)spilt de to første kapitlene av hvert spill.

Hvis du ikke kjenner til serien fra før er Ace Attorney både et detektivspill og en rettssimulator. Serien startet som en satire over det japanske rettssystemet, og den tiltalte antas alltid å være skyldig inntil det motsatte er bevist.

Som forsvarsadvokat må du påpeke feil eller inkonsekvenser på de riktige tidspunktene under kryssforhør av vitner ved å legge frem relevante bevis, som du selv samler inn i eventyrdelene. Selv om logikken stort sett er god og sakene ganske brutale, er de involverte karakterene fargerike og eksentriske, noe som fører til mye humor og sprø situasjoner.

Det fjerde spillet, Apollo Justice: Ace Attorney, som åpner denne samlingen, introduserer en ny hovedperson i form av Apollo, mens vår tidligere helt Phoenix Wright er forvist til en birolle. Phoenix Wright ender til og med opp i vitneboksen anklaget for mord i den første saken i Apollo Justice. Fra det femte spillet og fremover veksler de på å lede forsvarets sak, noe som resulterer i et stort persongalleri når gamle favoritter vender tilbake. Med flere karakterer og lengre saker trumfer Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy lett de tidligere samlingene når det gjelder kvantitet. Om det også gjelder kvantitetsmessig, må du vente til vår fullstendige anmeldelse mot slutten av januar for å finne ut.

Phoenix Wright havner på tiltalebenken, anklaget for mord, etter at et pokerspill går fryktelig galt.

Det vi kan si nå, er at Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy er et godt utgangspunkt for nye spillere. Det første spillet i trilogien, Apollo Justice: Ace Attorney, gjør stort sett rent bord og introduserer et nytt persongalleri. Og selv om flere og flere fanfavoritter etter hvert dukker opp igjen, blir de alltid introdusert på en skikkelig måte, slik som Phoenix Wright selv, som den nyutdannede Apollo Justice må forsvare i spillets aller første sak.

Rettssaken finner sted sju år etter slutten av Trials and Tribulations, og Wright jobber nå som pianist på en russisk restaurant, samtidig som han driver med ulovlig poker. Når en mystisk herre blir myrdet i restaurantens kjeller, blir Wright anklaget av den sjenerte servitrisen Olga Orly, og det er opp til deg å renvaske navnet hans ved å knuse vitnemålet hennes.

Det er enklere og mer tilfredsstillende å lete etter ledetråder enn i tidligere bøker.

Saken viser seg raskt å være en labyrint av løgner og selvmotsigelser. Det kan virke litt overveldende for nye spillere, men ofte virker løsningene mer logiske enn i den forrige trilogien. Prøving og feiling er ikke lenger nødvendig, og ved å sammenligne vitnenes løgner med bevisene mine og finne motsigelser mellom utsagnene, kom jeg til slutt frem til en overraskende konklusjon - uten for mye frustrasjon underveis. De andre sakene viste samme finpussede nivå, men jeg skal avstå fra spoilere her.

De to første casene i hvert spill viser også noen av de nye spillmekanikkene. Noen av disse er psykologiske, som Apollos evne til å avsløre løgner gjennom kroppsspråket, eller Athena Cykes' "Mood Matrix" som lar deg finne motsetninger mellom uttalelser og følelser, mens spådomsseansen fra Spirit of Justice lener seg mot det overnaturlige. Det som hjelper den generelle spillingen mest, er imidlertid ikke et tillegg, men snarere et fratrekk, for fra og med det femte spillet er søket etter bevis i omgivelsene begrenset til nøkkelscener, i stedet for hvert område du besøker. Dette gjør detektivdelen smidigere og hjelper tempoet enormt, siden du ikke lenger trenger å jakte på pikseler så mye.

Spirit of Justice utspiller seg i kongeriket Khura'in, noe som gir de vanlige omgivelsene et helt nytt utseende.

Apropos piksler, den forrige trilogien hadde ganske kjedelige bakgrunner, og den opprinnelige Game Boy Advance-grafikken ble flat og kjedelig etter HD-behandlingen. Heldigvis passer denne samlingen av DS- og 3DS-spill mye bedre til større skjermer med høyere oppløsning, og de uttrykksfulle figurmodellene kompletteres nå av vakre bakgrunner med mange små detaljer og referanser.

Alt er imidlertid ikke perfekt. Selv på en avansert PC føles spillet til tider litt tregt i de mange menyene og overgangene. I likhet med de tidligere samlingene er det heller ikke mulighet for 60 fps, noe som er veldig synd. Spesielt på PC føles det også litt klønete å spille med mus og tastatur, og det kan være ganske tungvint å undersøke objekter.

Bortsett fra disse problemene er Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy en ganske imponerende pakke. Capcom har riktignok på sett og vis plukket de lavest hengende fruktene fra sitt enorme etterslep, men med solide visuelle oppdateringer, all DLC inkludert og masse nytt ekstramateriale - inkludert musikk, konseptkunst og et morsomt, om enn ganske begrenset, animasjonsstudio - kan den ekstra finpussen være nok til å rettferdiggjøre et nytt kjøp. Følg med for å få vår endelige dom når samlingen lanseres til PC, Nintendo Switch, PS4 og Xbox One 25. januar 2024.