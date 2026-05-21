App Store stoppet en mengde "potensielt falske transaksjoner" i 2025

Apple har kunngjort at de i 2025 avviste over 2 millioner problematiske appinnsendinger og blokkerte mer enn 1,1 milliarder falske kontoopprettelser ved å "utnytte menneskelig gjennomgang og kunstig intelligens for å bekjempe ondsinnet aktivitet".

App Store ønsker å kontinuerlig forbedre sitt flerlagsforsvar ved å utnytte en kombinasjon av menneskelig gjennomgang og maskinlæringsteknologi for å oppdage og stoppe ondsinnet aktivitet. Og det ser ut til å være verdt det.

I 2025 forhindret Apple over 2,2 milliarder dollar i potensielt svindelaktige transaksjoner, noe som legger til totalt over 11,2 milliarder dollar i løpet av de siste seks årene. Apple iverksatte også en rekke tiltak for å hindre ondsinnede aktører i å distribuere skadelig programvare ved å avvise over 2 millioner problematiske apper i 2025. Du kan lese hele rapporten her.

Ifølge Apple selv er App Store "en global destinasjon som ønsker over 850 millioner ukentlige besøkende velkommen på tvers av 175 butikkfronter".

