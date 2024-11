Apple AirPods Max (nå med USB-C)

Denne anmeldelsen gjenbruker av åpenbare grunner store deler av vår opprinnelige anmeldelse, og poengsummen forblir den samme, spesielt fordi AirPods Max, til tross for kritikken den gang, virkelig har tålt tidens tann.

Apples dyre AirPods Max hodetelefoner har ikke endret seg mye de siste tre årene eller så. Ved første øyekast kan dette høres ut som latskap, men i dette unike tilfellet ser jeg det annerledes. Etter mitt syn er dette et fortsatt bevis på at Apple, til tross for kritikk, traff spikeren på hodet i første omgang og leverte et hodesett som på mange måter var bransjeledende. Nå har de fått USB-C og en rekke nye farger, men bortsett fra det faktum at du endelig, endelig kan klippe Lightning -kabelen din i stykker, er dommen den samme.

Til tross for USB-C-porten følger det fortsatt ikke med noe etui, og jeg nekter å kalle det lille bæreetuiet beskyttende på noen måte. Hele toppen er eksponert, og aluminiumskoppene er bare delvis beskyttet - de kan få riper og bli slitt ned i en fullpakket ryggsekk, selv i etuiet. Det er rett og slett uakseptabelt. Og vet du hva som ikke gjør det bedre? Hodetelefonene kan ikke slås av manuelt, de kan bare slås av ved å legge dem i det lille bærevesken, ellers tapper de batteriet på nesten full guffe.

Det er her en kritiker typisk vil himle med øynene, si "klassisk Apple", fnyse og ta på seg THX Pandas, eller et sett Sony WH1000-XM4 (som jeg eier, det må sies). Det er forståelig også, det er rett og slett anti-forbrukerdesign.

Det er her jeg må si at til tross for alle disse klagene og frustrasjonene, er AirPods Max de beste hodetelefonene, i forbrukerfeltet om ikke annet, som jeg noen gang har testet.

Og hvorfor er det slik? Først og fremst på grunn av komforten. Da Apple avslørte at de ville bruke tunge materialer som aluminium og lerret i stedet for plast, som ser ut til å være favoritten nesten overalt ellers, hørtes det ikke spesielt komfortabelt ut, og det var heller ikke betryggende at det ikke er skum eller strikk på toppen. Ja, de er også betydelig tyngre enn konkurrentene med sine 384 gram, men alt jeg personlig kan si er at når de sitter på hodet mitt, forsvinner det hele. Sannsynligvis er det den geniale gummikonstruksjonen på toppen, som har et stramt stykke nettingstoff festet til seg, men det gjør ikke vondt på toppen av hodet, selv ikke etter timevis med bruk. Ikke nok med det, takket være at koppene er laget av lerret i stedet for minneskum, får du heller ingen svette, røde ører når du tar dem av deg etter lang tids bruk.

De er også bedre og enklere å kontrollere enn noe annet hodesett. Det er ingen berøringsbasert navigering. Det er en forstørret Digital Crown, rett fra Apple Watch, som øker volumet med små, taktile klikk. Den kan også trykkes for å sette på pause, spille av og alt det der. Og så er det en annen fysisk knapp rett ved siden av som veksler mellom aktiv støyreduksjon og Transparency - som har motsatt effekt. Den er lett å betjene, skaper langt færre feil og er generelt mer brukervennlig enn noen konkurrerende modell på markedet.

Og du vil ønske å veksle mellom de to innstillingene hele tiden , fordi begge er mer effektive, mer komfortable og mer sømløse enn noe annet sted. Transparency bruker alle de åtte mikrofonene til å ta opp og sende lyden til deg. Den finnes på utallige andre steder, noe som gjør det enklere å føre en samtale med hodetelefonene på, eller å høre kunngjøringer på en travel togperrong, for eksempel. Med AirPods Max på føles det som om du ikke har hodetelefoner på i det hele tatt, de forsvinner nesten. Jeg har lyst til å kalle det "magi", men det er kanskje å dra klisjeen for langt. Poenget er at med ett enkelt klikk på knappen endrer hele universet rundt deg karakter, og du kan plutselig høre alt.

Det høres absurd ut, men det samme kan sies om ANC i hodetelefoner. Åpenheten du umiddelbart opplever med Transparency, forvandles øyeblikkelig når du trykker på knappen, og den omsluttende dimensjonen er over deg som et slør. De åtte mikrofonene (faktisk ni, men én er forbeholdt samtaler) fanger opp både høy lyd og de mer plutselige skrikene fra små barn (som jeg har ett av), og alt blir effektivt og øyeblikkelig kansellert.

Og så er det andre flotte funksjoner. H1-brikken gjør at headsettet automatisk og sømløst kan bytte mellom enheter, hvis de er fra Apple. Batterilevetiden på 20 timer er ganske imponerende, og sensorene i koppene er skarpere for å pause og spille av når du tar dem av og på. Alt dette hjelper. At du kan velge mellom en rekke farger, hjelper også.

De høres også rett og slett bedre ut enn alt annet. Jeg eier et par WH1000-XM4, har testet Boses NC700, samt konkurrentene fra Denon, AKG og Jabra. Disse hodetelefonene har andre fordeler, den viktigste er selvfølgelig prisen, men det de alle har til felles, er at jeg foretrekker lydprofilen til AirPods Max fremfor dem alle. Selvfølgelig finnes det som kjent mer detaljerte opplevelser der ute, som nevnte THX Pandas, men hvis du er ute etter et sett med forbrukerhodetelefoner, et produkt som kombinerer stil, brukervennlighet, fingerferdighet og funksjoner - ja, da er jeg nesten lei meg for å si at AirPods Max er bedre.

Det er £470 de skal koste deg, og du kan lett argumentere for at Apple var frontløperen på denne prisøkningen, en økning som Bose og andre har vært mer enn glade for å følge tett. Det er fortsatt en... vel, vanvittig pris for hodetelefoner, og selv om irritasjonsmomentene er mange, er komforten, lydkvaliteten, støyreduksjonen - alt er så sublimt at dette i en tid fremover vil være Apples mest forvirrende, og kanskje beste, produkt.