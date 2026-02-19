Apple AirTag 2

Apple fortjener ros for å ha innsett at den nye, oppdaterte AirTag-enheten, som rett og slett heter AirTag 2, ikke egner seg spesielt godt til en storslått presentasjon i Cupertino, og heller ikke til en overprodusert showcase-video. Nei, AirTags er, mer enn noe annet Apple-produkt, en ekstremt pragmatisk enhet, og handler nesten utelukkende om hva de kan gjøre for brukeren i praksis.

Så det ble ganske enkelt presentert i en anonym pressemelding, og denne bevisste underdrivelsen av verdien er ganske strålende fordi "low-key" (som de unge sier), dette er et av Apples enkleste og mest verdifulle produkter.

Ok, så hva er nytt her? Først og fremst har det identiske eksteriøret blitt utstyrt med forbedret innmat. Det betyr andre generasjon av Apples UW-chip, som også er tilgjengelig i en rekke nyere Apple-produkter. Dette gir en 50% økning i rekkevidde for "Precision"-søk, som Apple kaller det, en omtrentlig økning som jeg faktisk så demonstrert i praksis på et blunk. I tillegg fungerer Precision-søk nå også på nyere Apple Watch-modeller.

Når du kommer nærmere, er høyttaleren i den lille enheten 50% større, så den ganske karakteristiske lyden den avgir er mye høyere enn før. Jeg ville likevel foretrukket at den kunne tilpasses mer, for jeg fant ikke muligheten til å gjøre AirTag-lyden "min", og selv om den er høyere, er den fortsatt litt blodfattig og anonym.

Prisen er nøyaktig den samme, ca. £29 for én og £99 for fire. Jeg har alltid syntes at dette var ganske rimelig, og som det pleier å være med Apple, er økosystemet så mangfoldig at du ikke nødvendigvis trenger å kjøpe Apples dyre tilbehør for å feste den et sted, da du bare kan kjøpe noe fra en tredjepart - og det er et stort utvalg tilgjengelig siden dimensjonene er de samme.

Jeg synes Apple burde gjøre det mulig å feste den til noe uten å måtte kjøpe noe ekstra. Kanskje et lite hull et sted, slik Tile har gjort med Life360 Mate. Den har IP67-sertifisering, så den kan fint "bare" sitte på en veske, men du må likevel kjøpe noe å sette AirTag-en din i.

Når det er sagt, er AirTag 2 like pragmatisk i størrelse som sin forgjenger, et produkt som er ekstremt lett å anbefale til alle som allerede er en del av dette økosystemet, ettersom "inngangsbilletten" er lav og funksjonaliteten er tydelig.

Det er fint at prisene ikke har blitt hevet, at dimensjonene er de samme, slik at utvalget av tilbehør forblir det samme, og at fordelene er tydelige sammenlignet med forgjengeren.