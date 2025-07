Apple angivelig misfornøyd med iPhone Fold

HQ

Apples ingeniører er for øyeblikket ikke fornøyd med den siste runden med iPhone Fold-design, ifølge rapporter. Når Apple endelig ser ut til å komme inn i det sammenleggbare telefonområdet, søker det å skille seg ut fra konkurrentene.

Som Bloombergs Mark Gurman bemerket, er det imidlertid frykt for at iPhone Fold vil etterligne andre sammenleggbare telefoner i stedet for å utvikle seg fra dem. Den nyeste designen følger angivelig den fra Galaxy Z Fold, som allerede er på markedet.

Det er også bekymringer angående krøllen i skjermen, noe som er en vanlig klage med sammenleggbare telefoner. Apple ønsker at iPhone Fold skal være tynnere og slankere enn produkter som allerede tilbys, uten de samme klagene.

2026 er fortsatt det tidligste vi får se iPhone Fold. Imidlertid, hvis disse designproblemene fortsetter, er det mulig at lanseringen kan skyves tilbake. Apple er vanligvis stolte av å heve linjen når det gjelder telefondesign, og det er derfor usannsynlig å gi ut et halvbakt produkt.

