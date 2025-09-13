Apple bekrefter Foundation sesong fire med ny co-showrunner

Apple fortsetter sin storsatsing på det stjernespekkede sci-fi-eposet og bekrefter nå at Foundation kommer tilbake for en fjerde sesong. Det kommer neppe som et sjokk med tanke på seriens popularitet, og tidligere i år hentet Apple inn Ian Goldberg som ny co-showrunner og utøvende produsent. Skriveprosessen sies å være godt i gang, noe som tydelig signaliserer at planene for flere sesonger har vært på plass en stund.

Når det er sagt, er det bemerkelsesverdige endringer bak kulissene mens produksjonen trappes opp. Goldberg tar over etter at seriens medskaper og tidligere showrunner David S. Goyer forlot prosjektet. Innspillingen av sesong tre ble som kjent plaget av falske starter og flere budsjettjusteringer.

"Det finnes ingen serie som Foundation, og vi føler oss heldige og beæret over å føre fakkelen videre som co-showrunners inn i sesong fire", sier Goldberg. "Vi ser frem til å fortsette den episke, emosjonelle historiefortellingen som definerte de tre første sesongene av serien, og til å jobbe sammen med noen av de mest talentfulle og lidenskapelige kreative partnerne i bransjen."

Jared Harris, Lee Pace og Lou Llobell vil fortsette å spille hovedrollene i serien, sammen med Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur og Pilou Asbæk. Blant de gjenværende skuespillerne finner vi Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann og Rowena King.