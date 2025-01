Apple betaler 95 millioner dollar i Siri-lyttesøksmål

HQ

Telefonene våre lytter til oss. Det hørtes kanskje ut som en replikk fra en konspirasjonsteoretiker, men det kan være sant, som det fremgår av et nylig søksmål, der noen Apple-brukere hevdet at Siri lyttet på og avlyttet dem uten tillatelse.

Det ble også påstått at Apple brukte denne informasjonen og ga den til annonsører. Teknologiselskapet benekter enhver forseelse og påstandene fra de som saksøker selskapet. Saksøkerne hevder at den virtuelle assistenten Siri ble aktivert uten at de selv hadde bedt om det, noe som førte til at informasjon ble registrert uten deres samtykke.

Dette gruppesøksmålet finner for tiden sted i retten i Nord-California, den samme domstolen der et annet søksmål er anlagt mot Google for å ha lyttet gjennom sine enheter. Apple har tidligere utbetalt nesten en milliard dollar i løpet av de siste 12 månedene for å ha gjort iPhones langsommere i USA og i forbindelse med et gruppesøksmål ledet av Norfolk County Council i Storbritannia.

Apple har muligheten til å inngå forlik i Siri-søksmålet, noe som vil gjøre det mulig for dem å nekte for å ha gjort noe galt. Vi må imidlertid se om iPhone-skaperen er villig til å kjempe denne saken videre.

Dette er en annonse:

Takk, BBC.