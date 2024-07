Apple bruker kanskje favoritt-YouTuberne dine til å trene AI

HQ

Mens kappløpet fortsetter for teknologiselskaper for å skape den mest avanserte AI-modellen de kan produsere, kan det hende at noen skumle metoder brukes til å trene dem. En ny rapport fra Proof News viser at Apple tilsynelatende bruker YouTube-skapere til å trene sin AI.

"Ingen kom til meg og sa: 'Vi vil gjerne bruke dette'," sa YouTuber David Pakman, som er vert for en kanal med 2 millioner abonnenter og mer enn 2 milliarder visninger. "Dette er levebrødet mitt, og jeg bruker tid, ressurser, penger og personaltid på å skape dette innholdet", sier han.

Andre skapere beskrev praksisen som "tyveri", og mener den vil bli brukt til å skade og utnytte kunstnere. Det er ikke bare Apple som kan benytte seg av disse videoene, ettersom Nvidia og Anthropic også blir anklaget i rapporten.

Hva synes du om at AI blir trent opp via YouTube?

