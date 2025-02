Apple dropper kryptering i Storbritannia etter press fra myndighetene

HQ

Apple har bestemt seg for å slutte å tilby Advanced Data Protection (ADP)-funksjonen til nye brukere i Storbritannia, og vil snart kreve at eksisterende brukere deaktiverer den, noe som markerer en betydelig retrett i kampen for digitalt personvern.

Dette kommer etter rapporter om at britiske sikkerhetsmyndigheter har lagt press på Apple for å få tilgang til krypterte data lagret i skytjenesten, et krav selskapet ikke var villig til å etterkomme.

ADP, som beskytter iCloud-data mot uautorisert tilgang ved hjelp av ende-til-ende-kryptering, ble først introdusert i 2022, men fjerningen i Storbritannia betyr at brukernes sikkerhetskopier, bilder og notater igjen vil være tilgjengelige for Apple og, med en ransakingsordre, rettshåndhevelse.

Selv om noen sensitive data - som passord og betalingsinformasjon - fortsatt vil være kryptert, representerer denne tilbaketrekkingen en seier for myndighetenes overvåkingsinnsats og et tilbakeslag for personvernforkjempere.

Apple har ikke bekreftet nøyaktig når eksisterende brukere vil miste tilgangen til ADP, men selskapet insisterer på at de fortsatt er opptatt av brukernes sikkerhet og håper å kunne gjenopprette funksjonen i Storbritannia i fremtiden.