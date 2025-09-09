Apple dropper Plus, introduserer iPhone 17 Air og oppgradert Pro

HQ

Det blir ingen flere Plus-modeller, ettersom Apple nettopp avslørte den nye iPhone 17-serien uten den større versjonen som først debuterte sammen med iPhone 6S. Den store overskriften denne gangen er imidlertid at basismodellen endelig får en 120Hz-skjerm - noe som lenge har vært standard i resten av smarttelefonverdenen, selv i billigere enheter. Skjermen har også alltid-på-funksjonalitet og en imponerende topplysstyrke på 3000 nits.

Under panseret finner vi den nye A19-brikken, som ikke bare lover bedre ytelse, men også litt lengre batterilevetid. Apple introduserer også et nytt beskyttelsesglass som sies å være tre ganger mer ripebestandig og redusere refleksjoner. Andre mindre forbedringer inkluderer raskere lading, 256 GB lagringsplass som standard og et Center Stage-frontkamera. Forhåndsbestillinger av iPhone 17 åpner 12. september kl. 14:00, og forsendelsene begynner 19. september. Startprisen er satt til 799 USD.

Den alternative modellen i år, som tar over fra Plus, er iPhone Air - en enhet som bare måler 5,6 mm på det tynneste punktet. Men tynn betyr ikke svak. Tvert imot, den drives av Apples nyeste A19 Pro-chip, som selskapet hevder er den raskeste prosessoren i noen smarttelefon til dags dato. I tillegg kommer det nye C1X-modemet, som angivelig er dobbelt så raskt som sine forgjengere, og N1-brikken som gir støtte for Wi-Fi 7 og Bluetooth 6.

Kameraene er et annet viktig høydepunkt. På baksiden sitter et 48 MP Fusion-kamera som kan zoome 2x med optisk kvalitet, mens fronten har et 18 MP Center Stage-kamera for videosamtaler og selfies. Den 6,5-tommers skjermen har 120 Hz oppdateringsfrekvens, alltid-på-funksjonalitet og en maksimal lysstyrke på 3000 nits. Et annet stort skritt er Apples beslutning om å fjerne det fysiske SIM-kortet over hele verden. iPhone Air er derfor en ren eSIM-enhet, noe som frigjør mer intern plass til komponenter. Forhåndsbestillinger åpner 12. september kl. 14:00, med lansering 19. september og en pris på 999 USD.

For de som vil ha enda mer, lanserer Apple også Pro - kraftpakken - og den er betydelig oppgradert i år. Mens Air har blitt slankere, har Pro i stedet blitt tykkere og mer robust takket være et nytt aluminiumschassis. Resultatet er en telefon som både er mer slitesterk og ser mer premium ut. Flere nye farger er også introdusert, inkludert en slående oransje som garantert vil vekke oppsikt. På innsiden leverer A19 Pro-prosessoren Apples hittil raskeste iPhone-opplevelse. Hvorvidt ytelsesøkningen vil merkes i daglig bruk gjenstår å se, men Apple lover jevnere og mer jevn kraft takket være et nytt kjølesystem. Skjermen og baksiden har også et oppgradert Ceramic Shield, som nå sies å være tre ganger mer ripebestandig.

På kamerasiden er den største oppgraderingen et 4x teleobjektiv med 48 megapiksler, noe som i praksis gir 8x zoom i 12 MP. Alle de tre bakre kameraene er nå 48 MP, mens selfie-kameraet støtter Apples Center Stage. For videoskapere har ProRes RAW blitt lagt til, noe som gir høyere detaljnivå for profesjonelle opptak. Lagringsplassen starter på 256 GB og går helt opp til massive 2 TB. Apple har ikke oppgitt den nøyaktige batterikapasiteten, men kaller den deres beste noensinne. iPhone 17 Pro starter på 1099 USD, med forhåndsbestilling fra 12. september kl. 14:00 og lansering 19. september.

Så - vil du bli fristet av iPhone 17, den ultratynne Air eller kraftpakken Pro?