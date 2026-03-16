Apple endelig avduker AirPods Max 2 med H2-brikke og sterkere støyreduksjon

Så nå er det endelig offisielt. Apple lanserer neste generasjon AirPods Max, og denne gangen er det på ordentlig. Med andre ord, ikke en mindre oppdatering med en annen ladeport, men en fullverdig ny modell. AirPods Max 2 ser absolutt nesten identisk ut med originalen på overflaten, men mye har endret seg under panseret. Den største nyheten er at hodetelefonene nå drives av Apples H2-brikke, som tilbyr en rekke nye funksjoner og forbedringer sammenlignet med forgjengeren.

Ifølge Apple er den aktive støyreduksjonen opptil 1,5 ganger mer effektiv enn tidligere. Samtidig har funksjoner som Adaptive Sound, Conversation Awareness - som automatisk senker volumet når du begynner å snakke med noen - og Voice Isolation for tydeligere samtaler blitt introdusert.

H2-brikken åpner også for flere smarte funksjoner, inkludert taleoversettelse i sanntid og automatisk justert volum. I tillegg støtter hodetelefonene tapsfri lyd ved 24-bit/48 kHz via USB-C-tilkobling, en betydelig oppgradering. Dessverre ser det ut til at prislappen forblir den samme, og det samme gjør det kontroversielle etuiet.

For de som er interessert, vil AirPods Max 2 lanseres i fem forskjellige farger i begynnelsen av april, med forhåndsbestilling fra 25. mars. Prislappen? Vel, den er 549 dollar.