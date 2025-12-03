HQ

I et orwellsk trekk har India bestemt seg for å kopiere Russland og kreve at telefonprodusenter forhåndsinstallerer appen "Sanchar Saathi", som til tross for at den ser ut som noe fra smarttelefonenes tidlige barndom og har svært grunnleggende funksjonalitet, ser ut som en ren spionapp, og det faktum at den ikke kan slettes, gjør ikke saken bedre. Appen markedsføres som en hjelp til å unngå svindel, beskytte mot telefontyveri og fremme offentlige tjenester.

Kravet ble fremsatt direkte til Apple, Samsung Xiomi og en rekke andre store smarttelefonmerker av indiske myndigheter den 28. november, med en frist på 90 dager. Dette inkluderer til og med eksisterende telefoner som får det via programvareoppdateringer

Ifølge kilder som Reuters har snakket med, er Apple svært bekymret for overvåking av brukerne, og følger dermed det generelle offentlige opprøret, ettersom politiske motstandere av Modi-administrasjonen og personvernforkjempere er svært bekymret på vegne av de rundt 700 millioner smarttelefonbrukerne som anslås å være aktive i India.

Disse bekymringene har bare blitt forsterket av en klar forskjell i meldinger, ettersom Reuters kilder på innsiden sier at kravet til Apple inkluderte at appen ikke kan slettes eller deaktiveres, mens den indiske telekomministeren J.M Scindia i går hevdet at appen var frivillig, og at den "enkelt kan slettes" - noe som strider mot hans direktiv til Apple og andre, som ifølge Reuters inkluderte formuleringen "dens funksjonalitet er ikke deaktivert eller begrenset"."

Kildene avslørte også at Apple har ytterligere sikkerhetsbekymringer i tillegg til personvernet for iOS-plattformen, dersom et slikt direktiv skulle bli implementert, og at de under ingen omstendigheter er villige til å følge det indiske direktivet.

Google og Apple, som begge har lokal produksjon og blomstrende salg i regionen, har i skrivende stund ikke svart på medienes forespørsler om kommentarer.