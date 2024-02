Apple er nå den desidert mest populære smarttelefonprodusenten i verden.

HQ

Det er ikke noe nytt at iPhones omsetter for mye penger, men at de var så populære, kom som en overraskelse selv for oss i redaksjonen. Ny statistikk viser at verdens sju mest solgte smarttelefoner kommer fra Apple.

Ifølge Counterpoint Research er det iPhone 14 som topper listen, etterfulgt av modellene Pro Max og Max. Tett fulgt av iPhone 13, og det er først på femte, sjette og syvende plass at de nyeste iPhone 15-modellene dukker opp.

Det er litt oppsiktsvekkende at ingen av Samsungs toppmodeller dukker opp blant de ti mest solgte telefonene, i stedet er det deres budsjettvennlige A14 som stjeler oppmerksomheten. Det gjenstår å se om årets smarttelefonmodeller fra Samsung med sin AI-integrasjon vil ta igjen tapte markedsandeler, eller hva tror du?

Hvilken telefon bruker du til daglig, iPhone, Samsung eller noe annet?