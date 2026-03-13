Apple feirer 50 år med å "tenke annerledes"

HQ

1. april er ikke bare en dag for skøyerstreker og spøk. For Apple markerer denne dagen noe langt større og mer spesielt - nemlig selskapets bursdag - og i år feirer de 50-årsjubileum. Det har vært en utrolig reise å være vitne til; fra en garasje i California i 1976 har selskapet vokst til å bli et av de mest innflytelsesrike teknologiselskapene i verden.

Gang på gang har selskapet rystet bransjen, og det begynte selvfølgelig med hjemmedatamaskiner på 1980-tallet med Apple II, for så å ta av for alvor på 2000-tallet med iPod, iPhone, iPad og mye mer. Samtidig har Apples tjenester vokst til et enormt økosystem. App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay og Apple TV+ betyr at mange brukere i dag lever nesten hele sitt digitale liv innenfor Apples økosystem - på godt og vondt.

Man kan elske eller hate dem. Men det er vanskelig å benekte den enorme påvirkningen Apple har hatt på bransjen. Og som en del av feiringen har Tim Cook publisert et åpent brev der han takker alle som har vært med på reisen. Han fremhever spesielt selskapets kjernefilosofi: å våge å tenke annerledes.

"Å tenke annerledes har alltid vært kjernen i Apple. Det er det som har drevet oss til å skape produkter som gir folk mulighet til å uttrykke seg, til å knytte bånd og til å skape noe fantastisk. Nå som vi feirer 50 år, er vi dypt takknemlige overfor alle som har vært med på denne reisen, og som fortsetter å inspirere oss til det som kommer."

Hva er dine beste Apple-relaterte minner?