Apple fjerner 39,000 spill fra kinesiske App Store

Kina har siden 2016 hatt en lov om at alle spill som koster penger eller har kjøp i app skal godkjennes med en offisiell lisens før de kan selges.

Forskjellige smutthull i lovgivningen har dog latt utgivere slippe unna, men på nyåret var det slutt, og Apple slo hardt ned for å leve opp til lovgivningen.

Totalt har mer enn 39,000 spill blitt fjernet fra kinesiske App Store inkludert ganske store spill fra anerkjente utgivere som for eksempel Assassin's Creed: Identity og NBA 2K20. Totalt var kun 74 av de 1500 mest populære betalte spillene tilbake da vi gikk inn i det nye året, ifølge Reuters.

"This major pivot to only accepting paid games that have a game licence, coupled with China's extremely low number of foreign game licences approved this year, will probably lead more game developers to switch to an ad-supported model for their Chinese versions," forteller Todd Kuhns fra AppInChina, som hjelper firmaer med å distribuere deres spill i Kina, til Reuters.

Google Play har i flere år levd opp til den strengere lovgivningen, og nå følger endelig Apple i deres fotspor.