Apple gjør det mulig å bruke emulatorer for retrospill i App Store.

Det som lenge har vært en av de mest kontrollerte og lukkede markedsplassene, åpner i økende grad portene. På godt og vondt. For nå har Apple kunngjort at de har begynt å tillate emulatorer i App Store, i hvert fall for retrospill. Noe de tidligere har motsatt seg med nebb og klør.

Apple gjør det imidlertid klart at alle apper fortsatt (selvfølgelig) må overholde loven og ikke inneholde eller gi tilgang til noen form for ulovlig innhold. Endringen ser ut til å komme som et svar på søksmålet som USA har anlagt mot selskapet, der det, som i EU, anklages for å ha utnyttet sin monopolstatus.

