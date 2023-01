Apple har annonsert M2 Max- og M2 Pro-brikkene

HQ

Apple har annonsert neste iterasjon av M-linjen med brikker. Kjent som M2 Pro og M2 Max, vil disse brikkene igjen gi Mac- og MacBook-enheter et løft i ytelsen.

Som nevnt i en pressemelding, vil M2 Pro være en 12-kjerners CPU og 19-kjerners GPU-kombinasjon som har 32 GB minne. M2 Max derimot vil være en 38-kjerners GPU med 96 GB minne, noe som i utgangspunktet betyr at de aller fleste virkelig vil slite med å presse den til sine grenser.

Begge brikkene sies også å levere på Apples energieffektivitetsløfter (i stand til å tilby 22 timers batteri på én lading i den nyeste MacBook Pro), og vil være "verdens kraftigste og energieffektive brikke for en proff bærbar PC." Og for å legge til dette, vil de støtte Apples 16-kjerners Neural Engine så vel som mediemotoren, noe som gir mulighet for 15,8 billioner operasjoner per sekund, noe som gjør dem 40% raskere enn forrige generasjons brikker.

Når det gjelder hvilke enheter brikkene kommer til, vil M2 Pro være tilgjengelig i Mac Mini-systemer, mens M2 Max vil gjøre 14" og 16" varianter av MacBook Pro enda kraftigere.