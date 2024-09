Apple har avduket iPhone 16

HQ

I går kveld ble Apple-arrangementet avrundet med et dypdykk i iPhone 16 sammen med Pro- og Pro Max-modellene. Den siste i rekken av deres populære smarttelefoner er denne gangen oppdatert med et forbedret 48 MP-kamera, en ny dedikert kameraknapp og kommer fullstappet med massevis av KI-funksjonalitet.

Under panseret finner vi Apples nye A18-krets, som sies å være enda bedre enn før for spill og 30 % raskere sammenlignet med tidligere modeller. I tillegg er varmespredningen og den interne kjølingen forbedret, og iPhone 16 kan også skilte med et sterkere batteri.

Prisene for iPhone 16 og Plus-modellene forblir uendret fra i fjor, og koster henholdsvis 799 dollar og 899 dollar.

De nye Pro- og Pro Max -modellene fikk selvfølgelig også litt tid i rampelyset, og som seg hør og bør var det her Apple fokuserte på de største og mest betydningsfulle oppdateringene. Det mest åpenbare er at de nye skjermene på Pro og Pro Max er større enn noensinne. De er på henholdsvis 6,3" og 6,9", og under panseret finner vi også Apples nyeste A18 Pro-brikkesett.

Batteriet har også blitt forbedret og hevdes å være det beste noensinne i en iPhone, og Pro-modellene vil også være tilgjengelige i den nye fargen Desert Titanium. Kamera og video har også blitt oppdatert både på programvare- og maskinvarefronten, og nå er det mulig å filme i 4K/120 bilder i sekundet takket være det nye fusjonskameraet på 48 MP.

Pro og Pro Max vil ha en pris på henholdsvis 999 dollar og 1199 dollar, og alle de nye iPhone 16-modellene vil være tilgjengelige i butikkene fra 20. september.