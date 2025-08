Apple har offisielt levert 3 milliarder iPhones

HQ

AppleI tillegg til å være et av de få selskapene som er verdsatt til mer enn tre billioner dollar, har Apple nettopp passert en enorm milepæl knyttet til tallet tre. I en nylig inntjeningssamtale bekrefter administrerende direktør Tim Cook at Apple har sendt sin tre milliardste iPhone. Jepp, det er nesten nok iPhones ute i naturen til å putte en i lommen på halvparten av verdens befolkning...

Denne bragden kommer rundt et tiår etter at Apple sendte sin første milliard iPhones tilbake i 2016, og bygger på den første enheten som ble lansert i 2007. Selv om det ikke finnes noen offisiell informasjon som bekrefter dataene, rapporterer Engadget at den to milliardste iPhone ble solgt en gang i 2021. Dette ser ut til å vise at iPhones selges i et stadig raskere tempo, og disse tallene tyder på at den fire milliardste iPhonen til og med kan bli solgt i 2028/29.

Utover dette bekrefter Apple også at iPhones viste seg å være en stor hit i tredje kvartal, med en omsetning på hele 94 milliarder dollar alene, noe som er en økning på 10 % fra året før.

For alle som lurer på hvor stor innvirkning president Donald Trumps tariffer har hatt på Apple, uttalte selskapet at det pådro seg 800 millioner dollar i tollutgifter i kvartalet som endte i juni, noe som, selv om det er ekstremt mye penger, bare er en dråpe i havet av iPhone-inntektene på samme tid alene.

Dette er en annonse: