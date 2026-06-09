Apple har presentert sin neste generasjon av Apple Intelligence, samt en ny Siri-AI

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Som vi har fått vite fra Tech Power Up, har Apple presentert sin neste generasjon av Apple Intelligence og Siri AI under Worldwide Developers Conference. Siri AI skal gjøre ting «mer responsivt, behagelig og enklere å bruke med iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 og tvOS 27».

Siri AI er en ny versjon av Siri integrert i iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple Vision Pro. Den kan trekke på personlig kontekstforståelse for å søke i meldinger, e-poster, bilder «og mer». Siri AI kan svare på spørsmål relatert til innholdet på brukerens skjerm eller gå ut på nettet for å hente oppdatert informasjon. En dedikert Siri-app lar brukerne gå tilbake til en tidligere samtale eller starte en ny. Den bruker iCloud til å synkronisere samtalehistorikken privat på tvers av brukerens produkter.

Den neste generasjonen av Apple Intelligence har nye funksjoner i apper for å forenkle tingene brukerne gjør hver dag, som å redigere bilder i Bilder, bla gjennom flere faner i Safari, uttrykke kreativitet med Image Playground, kommunisere i Meldinger og Mail «og så mye mer».

Nye foreldrekontroller hjelper foreldre med å administrere hva barna deres kan se, hvem de kan snakke med og når de har tilgang til apper. Med sikkerhetsfunksjoner for kommunikasjon kan foreldre kreve godkjenning for hver nye kontakt barna deres kobler seg til, og aktivere automatiske inngrep hvis eksplisitt eller voldelig innhold deles.

Nye verktøy for skjermtid gjør det enkelt å angi daglige tidsgrenser for underholdnings-, spill- og sosiale medier-apper. Skjermtid er blitt redesignet for å være mer intuitivt for foreldre, og gir et raskt overblikk over barnas gjennomsnittlige bruk av enheten og de mest brukte appene.

Det er gjort forbedringer på andre områder også: iPhone- og iPad-apper starter opp til 30 prosent raskere, bilder lastes inn opptil 70 prosent raskere etter at de er tatt, og AirDrop-overføringer er opptil 80 prosent raskere. Under nettverksskift er overgangen mellom mobilnettverk og Wi-Fi-nettverk mer sømløs, og det loves at surfing og filoverføring mellom eksterne stasjoner og iPad skal være opptil fem ganger raskere. I Spotlight, Bilder og Mail er søkeopplevelsen blitt ombygd for å gjøre den mer stabil og effektiv, slik at brukerne kan finne akkurat det de leter etter.

En ny glidebryter i Innstillinger gir brukerne muligheten til å tilpasse Liquid Glass, og justere det fra ultraklar til fullt farget for å passe deres preferanser, og appikoner er oppdatert for å være skarpere og mer definerte. På Mac gjeninnfører oppdateringene hjørnesteinene i macOS-designet, inkludert en mer ensartet verktøylinje øverst i appene, sidefelt fra kant til kant, fargede sidefeltikoner «og mer».