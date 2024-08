Apple har tatt patent på svingbare dataskjermer

HQ

I 2022 søkte Apple om patent på svingbare dataskjermer, og nå, to år senere, har det amerikanske patentkontoret innvilget patentet. Mer presist dekker patentet både svingbare skjermer (for eksempel på MacBooks) og påmonterbare kameraer med ulike typer moduler (som LIDAR- og infrarøde sensorer og ansiktsgjenkjenning) på både for- og baksiden. Hvorvidt noen av patentene faktisk blir realisert gjenstår å se. Sjekk ut prototypbildene nedenfor.

Sjekk ut patentdokumentene her.