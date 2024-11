Apple iMac M4

Det bør ikke være noen hemmelighet at jeg synes at Apples Mac-serie er veldig finjustert i disse dager, og har vært det en stund. Siden overgangen til Apple Sillicon har Apple funnet et godt punkt der den tilbyr ganske høy ytelse i en minimalistisk innpakning, og selv om denne tilnærmingen ikke helt fungerer for arbeidsstasjonsformatet (noe som sannsynligvis er grunnen til at det ikke finnes en ny Mac Pro ennå), er datamaskinene som har kommet ut av det, veldesignede, funksjonelle og innovative - hvis du spør meg.

Det nyeste iMac-formatet ser like skarpt ut som det gjorde da Apple presenterte det for en del år siden nå. Jada, PC Master Race elitister med sine gigantiske, matsvarte BeQuiet-kabinetter og Corsair RGB-vifter var raske til å rynke på nesen av en stasjonær datamaskin med hvit skjermkant, men som Linus Tech Tips channel Mac Address sa den gang, er dette ment å være et vennlig, tilgjengelig senter i stuen eller på et beskjedent kontor der små oppgaver flyter sømløst over i lekser, en enkelt Photoshop -retusjering eller litt Apple Arcade-basert spilling. Den er med andre ord designet for å være en enkel datamaskin, og jeg har helt siden starten følt at den nåværende iMac-designen treffer bedre enn noen gang tidligere. Dette er den mest "vennlige" datamaskinen jeg noensinne har brukt.

Det betyr ikke at den er perfekt, og før vi fortsetter med de rosafargede ordene, er det verdt å påpeke at til tross for forbedringer her og der, er det fortsatt noen småting igjen for Apple å rette opp. Ja, det nye Magic -tastaturet og musekombinasjonen bruker USB-C, men spesielt musen er fortsatt verken ergonomisk eller presis nok, og lading krever fortsatt at du bruker porten i bunnen, noe som betyr at du ikke kan bruke den mens du lader - strålende. Dessuten synes jeg denne 24-tommers skjermen er i minste laget for multitasking. Man kan lett argumentere for at det ikke er det som er det egentlige formålet med datamaskinen, men jeg støter ofte på situasjoner der bare tre tommer mer hadde vært optimalt.

Men bortsett fra det har denne ekstremt slanke datamaskinen, som er så tynn at den knapt får plass til USB-C Thunderbolt -portene på baksiden fordi selve kontakten nesten er for lang, fortsatt de beste høyttalerne i dette segmentet takket være innovativ bruk av begrenset plass, det nye Centre Stage 12 megapiksel webkameraet med såkalt "Desktop View" er rett og slett strålende, og den er bare så... ja, pen.

Skjermen er fortsatt kul. Det er en 24-tommers 4480x2520 Retina -skjerm som enkelt oppnår over 100 % DCI-P3-fargedekning. Nei, den kommer ikke over 500 NITS på topp, noe som er litt skuffende i våre dager - familiedatamaskin eller ikke. Men bortsett fra det, gir den høye oppløsningen, True Tone og fargedybden en skjerm som virkelig kan gjøre alt. Det er imidlertid klart at neste iMac bør kunne levere noe som ligner på ProMotion i 120 Hz og høyere lysstyrke. Det nye nanoteknologipanelet er valgfritt og ser flott ut, men det er ikke en viktig forbedring.

Og så er det selvfølgelig M4-brikken. Det er den samme M4-brikken som du finner i mange andre nye Apple -enheter, så opptil 32 GB unified RAM, 2 TB SSD-plass og en 10-kjerners CPU og 10-kjerners GPU med en båndbredde på 120 GB/s. Du får også en 16-kjerners Neural Engine, samt Apples Media Engine som maskinvareakselererer ProRes, H.264 og andre kodeker som kan hjelpe profesjonelle med å presse flere hestekrefter ut av maskinen. Disse funksjonene er kun for profesjonelle, men de er inkludert i alle utgavene av iMac 2024, og de er absolutt aktuelle hvis du plutselig får behov for å bruke familiens datamaskin til en kreativ oppgave av et eller annet slag. La oss si at du oppgraderer fra en 2021 M1-utstyrt iMac, hva får du egentlig? I stedet får du fire Thunderbolt 4-porter på baksiden med en båndbredde på 40 Gbps, WIFI 6E i stedet for WIFI 6, Bluetooth 5.3 i stedet for Bluetooth 5, og mye høyere poengsummer i referanseindekser.

I Cinebench R23 så vi 42% høyere poengsum i enkeltkjerne sammenlignet med en M1, og 60% på flerkjerne, og i Geekbench 6 er det henholdsvis 65% og 75% igjen. Som alltid avhenger det selvfølgelig av om den spesifikke arbeidsflyten din støtter Apple Silicon, men selv om Apple Intelligence -funksjonene ikke angår deg, og de fleste av dem ikke engang er live ennå, er dette et generelt løft som de fleste vil legge merke til, spesielt etter noen års bruk.

Poenget er at denne iMacen er den samme som sist vi snakket om den; en enestående datamaskin med massevis av hestekrefter under panseret som fortsatt passer i alle rom, for alle familier og til nesten alle daglige oppgaver. Det er på tide at Apple gir oss en større skjerm, muligheten til å oppgradere til Pro -brikker og noen flere alternativer, men denne iMac-en vil fortsatt gå inn i historien som en av de mest brukervennlige datamaskinene noensinne.