Apple Intelligence begynner å rulle ut sammen med iOS 18.1

I går var en ganske stor dag for teknologigiganten Apple. Selskapet bestemte seg ikke bare for å lansere en ny oppdatering til iOS 18. En oppdatering som starter utrullingen av den etterlengtede Apple Intelligence AI-pakken, men løftet også forhenget for en ny serie med iMac-maskiner.

Når vi først snakker om Apple Intelligence, vil denne være tilgjengelig for noen brukere gjennom iOS 18.1/iPadOS 18.1/macOS Sequoia 15.1-oppdateringene, og når det gjelder hva den vil gjøre enhetene dine i stand til å gjøre, er vi lovet mer nyttige skriveverktøy, en bedre Siri, mer interaktive bilder, enklere måter å holde fokus på og prioritere på, og planer om utallige andre funksjoner også.

I en pressemelding uttalte Craig Federighi, senior vice president of software engineering, følgende "Apple Intelligence åpner for spennende nye funksjoner som gjør iPhone, iPad og Mac enda mer nyttig og nyttig, fra skriveverktøy som hjelper deg med å finpusse det du skriver, til oppsummerte varsler som viser hva som er viktigst, til muligheten til å søke etter nesten hva som helst i bildene og videoene dine ved ganske enkelt å beskrive det. Og alt er bygget på et fundament av personvern med behandling på enheten og Private Cloud Compute, en banebrytende ny tilnærming som utvider personvernet og sikkerheten til iPhone ut i skyen for å beskytte brukernes informasjon. Vi er glade for å kunne presentere det første settet med Apple Intelligence-funksjoner for brukerne i dag, og dette er bare begynnelsen."

På grunn av EU-lover og -restriksjoner lanseres ikke Apple Intelligence i mange land på kontinentet nå, men planlegges i stedet lansert i april 2025. For brukere i Storbritannia og USA, og en rekke andre land rundt om i verden, har utrullingen nå begynt.

De nye iMac-ene har blitt oppgradert med den kraftigere M4-brikken og har støtte for Apple Intelligence. De vil ha en 24-tommers 4,5K Retina -skjerm, et 12 MP Center Stage -kamera, opptil fire Thunderbolt 4-porter, 16 GB RAM og alt dette til en startpris på 1 299 dollar, med forhåndsbestilling tilgjengelig i dag og planlagt lansering 8. november.

John Ternus, senior vice president of hardware engineering, kommenterte også disse iMac-ene i en pressemelding, og la til "iMac er elsket av millioner av brukere, fra familier hjemme til gründere som jobber hardt. Med de utrolige funksjonene i Apple Intelligence og den kraftige ytelsen til Apples silisium, endrer den nye iMac-datamaskinen spillereglene nok en gang. Med M4 og Apple Intelligence, lekre nye farger som gjør seg godt i ethvert rom, et avansert 12 MP Center Stage-kamera og en ny skjerm med nanotekstil i glass, er dette en helt ny æra for iMac."

Har du planer om å sjekke ut Apple Intelligence eller kjøpe en ny iMac?