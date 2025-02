Apple introduserer iPhone 16e

HQ

Hvis du er en av de mange som synes iPhone 16 er altfor dyr, har Apple nå avduket et rimeligere alternativ med iPhone 16e, som har en startpris på £599. Denne modellen deler flere funksjoner med den vanlige iPhone 16, inkludert en 6,1-tommers OLED-skjerm, Face ID og USB-C-port. Under panseret finner vi A18-brikken, som muliggjør støtte for funksjoner knyttet til Apple Intelligence og et bemerkelsesverdig kapabelt batteri.

Ifølge Apple selv skal dette kunne tilby opptil 26 timers videoavspilling, noe som er fire timer mer enn den vanlige iPhone 16. iPhone 16e er også utstyrt med Apples første egenutviklede 5G-modem, kalt C1.

Blant funksjonene som har blitt kuttet sammenlignet med storebrormodellen, er vidvinkelkameraet, MagSafe og dynamisk øy. iPhone 16e vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling fra 21. februar kl. 13:00 GMT / 14:00 CET og vil være offisielt tilgjengelig i butikk 28. februar.

Er du interessert i en iPhone 16e?