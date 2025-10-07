Apple iPhone 17 Pro

I mange år har Apple stått ved noe av en korsvei. De ønsket en iterativ designprosess som bare marginalt endret utseendet på iPhone-modellene hvert år, de ønsket å bruke titan, både på grunn av den sterke markedsføringsverdien og for å tilby noe nytt og friskt til et publikum som snart ikke klarte å skille produktene deres fra hverandre, og de ønsket en mangfoldig, men til syvende og sist sammenhengende produktlinje.

2025 har ført til noe av et stemningsskifte, må det sies, ettersom mange av disse planene enten har blitt utsatt eller direkte undergravd av iPhone 17. Til tross for at den fortsatt er noe iterativ, er det særlig iPhone 17 Pro, som vi anmelder i dag, som går en helt annen vei og ser vesentlig annerledes ut enn tidligere modeller. Titan er droppet til fordel for aluminium, noe som også betyr at to sterke, mettede nye farger gjør Pro -telefonene morsommere å se på enn de har vært på mange år, og takket være Air -modellen er det pustet nytt liv i Apples sortiment. Ja, etter mange år med brutte løfter og en langvarig designprosess står stjernene virkelig på linje.

La oss ikke gå rundt grøten; i år er det stort sett bare gode nyheter for en potensiell iPhone 17 Pro -kunde. Nei, vi kan fortsatt ikke anbefale å oppgradere fra en relativt ny Pro -modell, men hvis du har sittet på gjerdet, er dette, hvis vi går rett på sak fra starten av, en anstendig oppgradering på stort sett alle fronter.

Ok, tid for spesifikasjoner. Denne e-SIM-modellen har nå et batteri på 4252 mAh, noe som nesten kvalifiserer den som en "todagers smarttelefon", og det er mange år siden vi har kunnet si det om en standard Pro -modell. I tillegg kommer den vanlige IP68-sertifiseringen, 25 W MagSafe-lading og litt raskere kablet lading enn tidligere, noe som fortsatt henger etter visse konkurrenter, men som er langt bedre enn før. Den nye Cosmic Orange -fargen er uendelig tiltalende og dyp, selv om den er litt mer utsatt for riper enn tidligere, og takket være effektive FaceID, solide sensorer rundt omkring og fantastiske stereohøyttalere er hverdagsbruk nok en gang en fryd.

Skjermen er en LTPO Super Retina XDR OLED, og leverer skarpe 120 Hz, HDR10 og Dolby Vision støtte, og en topp på 3000 NITS. Det har gått litt inflasjon i beskrivelser av flaggskiptelefonskjermer de siste årene, for enten det er dybden via OLED, kalibreringen av farger når du faktisk ser noe på skjermen, eller lysstyrken, er de fleste skjermer i dag, enten det er en Samsung Galaxy S25 Ultra, en iPhone 17 Pro, eller en Pixel 10 Pro, faktisk rett og slett utmerket. Det samme gjelder her.

Det samme kan sies om lengden og detaljnivået i disse smarttelefonomtalene av telefoner som mer eller mindre holder samme kompetente "gulv", dvs. egenskaper, funksjonalitet og sammenheng som man kan tillate seg å forvente skal være der, uten at det nødvendigvis krever dedikert spalteplass.

Med det i tankene, la oss raskt slå fast at den nye A19 Pro SoC, en 3 nm-brikke som fungerer med 12 GB RAM og opptil 1 TB lagringsplass, er like kjapp, og gir selv iOS 26, som med sitt Liquid Glass brukergrensesnitt fortsatt er en finjustering eller to unna å virkelig fungere, en rask og presis følelse. I tillegg er Apple Intelligence nå tilgjengelig på flere språk, selv om det sikkert vil være opp til den enkelte å avgjøre om funksjoner som smartere Siri, Writing Tools, bilderedigeringsverktøy og annet vil være nyttig. Poenget er at ut fra et solid økosystem for hverdagsbruk, fra lading til skjerm, fungerer det hele godt, og kombinert med Apples nå oppussede og mer "proffe" designprofil er det mye lettere å falle for denne Pro pitch i år enn for eksempel i fjor.

Ok, så hva med kameraet? iPhone 17 Pro tilbyr tre 48-megapikslers linser i samme konfigurasjon som før, dvs. standard vidvinkel, ultrabredvinkel og telefoto. Sistnevnte har nå 4x optisk zoom, og selfie-kameraet foran har nå Centre Stage. Alt dette er bra, og kombinert med smarte funksjoner som Apples ProRAW -format, 4K/120 bilder i sekundet Dolby Vision video og de nye opptaksmikrofonene, leverer Apple nok en gang solid kameraytelse som nesten slår Googles Pixel -serie i etterbehandling, selv om Google fortsatt vinner når det gjelder for eksempel dynamisk område og skarphet.

Det er egentlig få kritikkpunkter. Det er bare en av grunnene til at denne anmeldelsen bevisst er kortere i år, nettopp for å respektere den mer iterative transformasjonen av telefoner gjennom generasjoner, men også fordi du sannsynligvis er kjent med mange av fordelene og ulempene med Apples nåværende designfilosofi. Men når alt kommer til alt, med det større batteriet, den bredere fargepaletten, det nye "kameraplatået" (som vi alle er fans av her på Gamereactor) og den nye 4x zoomen, er dette rett og slett et godt iPhone-år.

Så gi oss nå den sammenleggbare iPhone neste år, Apple.