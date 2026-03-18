Apple kan skape 3D-objekter med realistiske lyseffekter fra ett enkelt bilde med sin nye AI-modell

9to5mac.com kan nå fortelle oss noe interessant. Apples forskere har laget en AI-modell som rekonstruerer et 3D-objekt fra et enkelt bilde, samtidig som "holder refleksjoner, høydepunkter og andre effekter konsistente på tvers av forskjellige synsvinkler".

I Apples nye studie, med tittelen LiTo: Surface Light Field Tokenization, foreslår forskerne "en latent 3D-representasjon som i fellesskap modellerer objektgeometri og visningsavhengig utseende". Apple har med andre ord skapt en måte å rekonstruere et tredimensjonalt objekt på, og også hvordan lys som interagerer med det, skal se ut fra forskjellige vinkler.

Forskerne har også klart å trene opp modellen slik at den kan gjøre alt dette ved å bruke ett enkelt bilde i stedet for å bruke mer vanlige metoder som krever bilder fra ulike vinkler for å muliggjøre 3D-rekonstruksjon. Alt dette krevde som forventet ganske mye trening av modellen.

Selve prosessen er svært teknisk og ganske krevende, så alle som er interessert, bør lese mer om emnet her.