Apple kaster tilsynelatende inn håndkleet og ber Google om å designe en tilpasset Siri LLM

Det har vært veldig offentlig og veldig godt dokumentert hvordan Apple har slitt med å fornye sin innebygde assistent, Siri, i det siste. Store løfter ble gitt for en tid tilbake, men viktige oppdateringer for å introdusere denne nye Apple Intelligence funksjonaliteten ble forsinket, og noen har ennå ikke dukket opp, inkludert en bedre, mer responsiv Siri.

Og det ser ut til at Apple nå har gitt opp ambisjonen om å bygge denne fremtidige versjonen av assistenten fra grunnen av selv, i hvert fall ifølge Bloombergs Mark Gurman.

I den siste utgaven av nyhetsbrevet Power On forteller han at Apple nå vil be Google om å lage en tilpasset Gemini LLM, som fungerer direkte for Siri.

"Apple betaler angivelig Google for å utvikle en tilpasset Gemini-drevet LLM som skal kjøre på Apples eget Private Cloud Compute-rammeverk. Disse LLM-ene vil drive den nye personaliserte Siri og AI-websøk, og forbli helt private som opprinnelig planlagt."