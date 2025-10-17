Apple kjøper TV-rettighetene til Formel 1 i USA for de neste fem årene i en avtale til 750 millioner dollar

HQ

Apple har kjøpt senderettighetene til Formel 1 i USA. Det hadde vært ryktet lenge, vel vitende om at kontrakten med den nåværende Formel 1-kringkasteren i USA, Disney-eide ESPN, gikk ut i år, og at det ikke hadde vært noen samtaler om å fornye den. Og Apple TV virket som den naturlige løsningen, de var tross alt produsenter på Brad Pitt-filmen i år.

Avtalen ble kunngjort fredag, rett før USAs Grand Prix i Austin, Texas, og bare for å gjøre det klart, dette gjelder bare for USA.

Apple TV-abonnenter vil kunne se alle treningene, kvalifiseringene, sprintløpene og søndagens løp med det vanlige abonnementet på 12,99 dollar/måned, med sendinger på engelsk og spansk. Noen løp vil være tilgjengelig gratis på Apple TV-appen, for å lokke nye seere.

Apple betaler nesten dobbelt så mye som ESPN gjorde

Den femårige avtalen er verdt 750 millioner dollar: Apple vil betale Formel 1 omtrent 150 millioner dollar per år, ifølge Variety. Det er en stor oppgradering fra det ESPN betalte mellom 2018 og 2025, 90 millioner dollar per år.

Den allerede tilgjengelige strømmetjenesten F1 TV Premium til 16,99 dollar/måned vil bestå, men kun gjennom Apple TV.

"Vi har en felles visjon om å bringe denne fantastiske sporten til våre fans i USA og lokke nye fans gjennom direktesendinger, engasjerende innhold og en helårstilnærming for å holde dem hektet", sa Stefano Domenicali, administrerende direktør i Formel 1.

Flyttingen kommer rett etter at Apple annonserte en rebranding av strømmetjenesten sin, fra Apple TV+ til bare Apple TV.

Og om F1-filmen, ingen offisielle samtaler om en oppfølger ennå, men den vil debutere på strømming via Apple TV 12. desember. Med en omsetning på 630 millioner dollar globalt, er det den mest suksessrike sportsfilmen i historien, hevder de.