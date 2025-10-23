Apple lanserer horisontal og vertikal sammenleggbar telefon, sammen med 20-årsjubileum iPhone innen 3 år

HQ

Apple ser ut til å være opptatt av å prøve ut nye formfaktorer med flaggskipet iPhone, men det ser ikke helt ut til å bestemme seg for hva som skal være iPhones permanente fremtid. I det minste er det hvis man skal tro de siste rapportene, da de hevder at Apple vil bruke tre forskjellige formfaktorer på like mange år.

Som rapportert av yeux1122 og fanget av Wccftech, forbereder Apple seg tilsynelatende på å lansere sin første sammenleggbare iPhone i 2026. Denne telefonen vil angivelig ha horisontal folding, og vil folde seg ut til å være på størrelse med iPad mini eller deromkring.

IPhone 2027 vil sannsynligvis være en 20-årsjubileumsmodell, med et design uten ramme som tilsynelatende er formet som en flat godteribar, samt en OLED-skjerm som bøyer seg rundt alle fire kanter, full utnyttelse av underskjermteknologi og et kraterformet lysdiffusjonslag.

Neste år kommer en vertikal sammenleggbar iPhone, som er mer muslingeskall-aktig, med en ekstern skjerm for varsler og kurver på alle fire kanter rundt hengslet slik at bretten smelter sømløst inn.

