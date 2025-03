Apple lanserer nye iPad- og iPad Air-modeller, i salg neste uke

HQ

Da Tim Cook denne uken ertet oss på sosiale medier med at det ville komme "noe i luften" (med referanse til et legendarisk Apple-slagord fra Steve Jobs' dager), antok mange at det var den nye, etterlengtede Macbook Pro M4, selskapets neste iterasjon av datamaskiner, men i flere måneder nå har toppinnsidere og Apple-relaterte journalister også forventet en revisjon av standard iPad-modellen, siden den tiende generasjonen ble lansert tilbake i 2022 og ikke har blitt oppdatert siden da. Det viser seg at vi om få dager får en dobbel revisjon. Apple har avduket iPad 11 og iPad Air M3, selskapets to flaggskipmodeller av nettbrett, som kan forhåndsbestilles nå og vil være tilgjengelige i vanlige butikker 12. mars.

iPad 11 vil ha 128 GB lagringsplass (dobbelt så mye som den forrige innstegsgenerasjonen 10) og drives av en A16-brikke (den samme brikken som sitter i dagens iPhone-modeller) med en 5-kjerners CPU, en 4-kjerners GPU og en 16-kjerners Neural Engine. To 12-megapikselkameraer, ett frontvendt og ett bakovervendt med vidvinkel. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3...

Men det beste er prisen. Apple ønsker å komme ned i gjørma for igjen å konkurrere om å være kongen av segmentet og senker lanseringsprisen på iPad (Wi-Fi-modellen) til $350/€399. Hva er haken? Tilsynelatende vil ikke denne innstegsmodellen ha støtte for Apple Intelligence.

iPad Air, derimot, matcher praktisk talt sin nye modell til den eksisterende iPad Pro-versjonen, i det minste når det gjelder kraft. En M3-brikke under det slanke panseret på 2025 iPad Air gjør den til en enhet som støtter Apples kunstige intelligens, som vil begynne å rulle ut i begynnelsen av april. Liquid Retina-skjerm, IPS og opptil 500 nits lysstyrke. Startprisen på den nye iPad Air er fra $649/€699.

Hva synes du om de nye iPad-modellene, og er det på tide å oppgradere din?