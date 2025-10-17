Apple lanserer sin første MacBook med berøringsskjerm i slutten av 2026/begynnelsen av 2027

HQ

Apple ser ut til å snart droppe mini-LED-skjermene på sine MacBook Pro-bærbare datamaskiner, og vil snart ta i bruk en OLED-skjerm. Det antas også at teknologigiganten vil tilby en hakkfri berøringsskjerm med denne nye MacBook-en også.

Denne rapporten kommer via Bloomberg, som sier at mens Apple hadde vært motstandsdyktig mot ideen om en berøringsskjerm på MacBook Pro-modellene i noen tid, kan mye endre seg på få år, og teknologien ser ut til å tillate berøringsskjermer nå.

Det bemerkes imidlertid at både berøringsskjermen og OLED kommer til å komme med en heftig kostnadsøkning for de nye M6-brikkesett MacBook Pro-modellene. Vi vil finne ut hva denne kostnaden vil være om en stund, ettersom de ikke forventes å komme før sent i 2026 eller tidlig i 2027.

