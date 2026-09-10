Apple lanserer sin første sammenleggbare smarttelefon, kjent som iPhone Duo, med priser fra 1 999 pund

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Under sitt årlige høstarrangement i går kveld presenterte Apple offisielt en rekke nye produkter. Det må innrømmes at utvalget var ganske lite sammenlignet med tidligere år, for selv om den 18. generasjonen av iPhone ble vist frem, i likhet med den femte generasjonen av de enkle AirPods-modellene, var hovedattraksjonen kunngjøringen av Apples første sammenleggbare smarttelefon.

Denne er kjent som iPhone Duo og skiller seg litt fra dagens designfilosofi for iPhone. For det første har den sammenfoldede enheten en kompakt 5,4-tommers form, der den ene siden har et kamera, mens den andre har en berøringsskjerm og et lite frontkamera. Når den åpnes og de to sammenfoldede halvdelene kobles sammen, forvandles skjermen imidlertid til en mye større 7,6-tommers skjerm, nemlig en Super Retina XDR-skjerm. Begge skjermene er også utstyrt med en ny nanotekstur for å redusere gjenskinn og refleksjoner, i tillegg har begge en lysstyrke på 3 000 nits, støtter ProMotion, har «Always On»-funksjoner og vil etter hvert også støtte Apple Pencil.

Når det gjelder teknologien bak iPhone Duo, drives systemet av en A20 Pro-brikke, som kan dra nytte av den helt nye Apple Intelligence og Siri-assistent som snart lanseres. Vi er til og med lovet den lengste batterilevetiden noensinne på en iPhone med Duo, og denne enheten sies å ha «den raskeste CPU-en i en smarttelefon» takket være en hastighetsøkning på 20 % sammenlignet med A19 Pro-brikken og en samlet ytelsesforbedring på 35 % i forhold til fjorårets brikkesett.

I tillegg beholder iPhone Duo Ceramic Shield-baksiden for å beskytte enheten, mens Ceramic Shield 2 gir tre ganger så høy ripebestandighet som vanlig på forsiden av enheten. Dette kommer i tillegg til sprut-, vann- og støvbestandighet i henhold til IP68-klassifiseringen, og hengslet som forbinder de to delene er en 3D-printet modul laget av titan av klasse 5.

Kameramodulen har bare to linser (24 MP og 48 MP Fusion-hovedlinse), og iPhone Duo kan ta opp i 4K/120 FPS og i Dolby Vision. Hovedstartskjermen er blitt litt omdesignet for å passe til den sammenleggbare opplevelsen, med docken nå på siden av enheten og ikke nederst. I tillegg støttes Touch ID med en fingeravtrykksleser på siden av iPhone Duo, mens Face ID mangler på denne modellen.

Når det gjelder prisen, vil iPhone Duo bli en svært kostbar smarttelefon, med en pris på hele 1 999 pund for basismodellen med 256 GB. Det vil også være versjoner med 512 GB og 1 eller 2 TB, som selges for henholdsvis 2 199 pund, 2 599 pund og svimlende 3 199 pund.

Forhåndsbestillingene starter 16. oktober – vil du punge ut med 3 000 pund for en ny telefon?