Apple MacBook Pro 16" M4 Max

Det er en slags iboende skjevhet for meg i forhold til Apples MacBooks. Selv om vi har sett store fremskritt både med nye CPU-er fra AMD og Intel, som endelig leverer både ytelse og effektivitet på et nivå som tidligere var utenkelig, og selvfølgelig Qualcomms flotte Snapdragon-CPU-er som gjør ARM til et legitimt alternativ for alle forbrukere, har Apple etter min mening vært et kvantesprang siden introduksjonen av Apple Sillicon.

HQ

Dette er til en viss grad subjektivt, og hvis du er av en annen oppfatning, kan du glede deg over PC-fremskrittene som er beskrevet i avsnittet ovenfor. Men når det gjelder alle de unike parameterne en bærbar PC skal levere, og spesielt for de av oss som trenger dem til en rekke allsidige og fleksible arbeidsoppgaver, er spesielt MacBook Pro -serien bedre enn noen gang før, og et teknologisk underverk, spør du meg.

Den nye MacBook Pro (vi tester spesifikt 16-tommersversjonen med M4 Max ombord - men det meste av lovordene gjelder hele serien uavhengig av innmaten) er basert på et stort sett uendret fysisk chassis, og i dette tilfellet er det en fordel. Selv om man kan hevde at iPhone-designet har stagnert litt og trenger en dristig overhaling, høster Apple likevel ros fra nettopp de "strømbrukerne" de appellerer til, etter at de valgte å gjøre maskinen tykkere, gjeninnføre viktig I/O og gjøre batteriet større.

Denne MacBook Pro er ikke annerledes. Du har nå tre Thunderbolt 5-porter som støtter dataoverføringer på opptil 120 Gb/s, en SDXC-kortleser som støtter SD 4.0-standarden, HDMI 2.1, WIFI 6E og Bluetooth 5.3, MagSafe 3 magnetisk lading og en hodetelefonkontakt (som av en eller annen grunn nå mangler hos mange konkurrenter). Det er fortsatt gode studiomikrofoner om bord med stråleforming som kan plukke opp ganske anstendig lyd, og uten tvil de beste høyttalerne i bransjen. Vår testenhet, selv med en M4 Max om bord, leverte 20 timers batteritid med enkel tekstbehandling, en arbeidsflyt bestående av videostrømming, surfing og skriving. Det nye webkameraet på 12 megapiksler Centre Stage er også mer allsidig og bedre enn nesten alle andre, og Desk View er mildt sagt strålende.

Dette er en annonse:

Den nye M4 Max har økt innsatsen på flere måter, og består nå av en 16-kjerners CPU, en 40-kjerners GPU, opptil 128 GB RAM og en minnebåndbredde på 546 GB/s. For moro skyld prøvde vi ut Apples egne testede programvarer og sammenlignet dem med M3 Max. Vi snakker om kompilering av Redshift-, MATLAB- og Xcode-kode, og vi så faktisk rundt 20 % høyere resultater. Vi snakker om gjengivelseshastighet i Redshift, systemdynamikk i MATLAB og byggeytelse i et Xcode-basert prosjekt. Videre testet vi gode gamle GeekBench 6, som fortsatt er optimalisert for Apple Sillicon, og her slo M4 Max Intels Core Ultra 9 285K og Ryzen 9 9950X, både i enkeltkjerne- og flerkjerneytelse. Du betaler for det, men resultatene taler for seg selv.

Selvfølgelig har det også vært den tradisjonelle økningen i SSD-hastigheter takket være NAND. Grensen er nå 128 GB, og med M4 Max kan du nå 66 strømmer av 4K ProRes-strømmer samtidig, eller 15 8K Pro Res-strømmer. Det er også AV1-dekoding innebygd i den nye mediemotoren.

Poenget er at hvis den unike arbeidsflyten din støtter Apple Sillicon, er det en nesten uuttømmelig mengde hestekrefter under panseret her, kombinert med sjokkerende batterilevetid for en så kraftig maskin, og bekvemmeligheter som høyttalere, I/O og byggekvalitet som få andre har mestret, om noen.

Dette er en annonse:

Selv om PC-konkurrentene begynner å tilby skjermer i samme liga, er det fortsatt et steg opp her også. Denne maskinens 16,2" Liquid Retina Display kjører med 3456x2234 og 120 Hz, og leverer omtrent 1600 NITS i basal lysstyrke og en kontrast på 1 000 000:1. Den nye nanostrukturen i glasset eliminerer praktisk talt gjenskinn, selv om det går på bekostning av litt av den nevnte lysstyrken, men dommen er klar; dette er langt foran konkurrentene når det gjelder fargekjemi, dybde, tekstur og allsidighet.

Hvis du er villig til å bytte til engelsk, byr macOS Sequioa på noen Apple Intelligence -funksjoner. Det finnes nye tekstredigeringsverktøy både på Summary og Concise, men også grunnleggende AI-baserte bilderedigeringsverktøy på Photos. Det finnes sammendrag av samtaler direkte i Mail, og det finnes en forbedret Siri -klient. Er alt dette nyttig? Det er utrolig vanskelig å svare på, men spesielt forbedringene i Mail ser ut til å være ganske omveltende. Personlig foretrekker jeg AI som et oppsummeringsverktøy fremfor for unike kreasjoner, men heldigvis ser det ut til at Apple har forstått dette og fokuserer på meningsfulle verktøy som ikke er i veien.

Samlet sett er dette nok en slam dunk, det er alt. Bør Apple til slutt legge til noen helt ny funksjonalitet i maskinvarerammeverket sitt? Ja, det bør de. Men som Aragorn sier, "men det er ikke denne dagen". Den nyeste MacBook-en er et strålende profesjonelt verktøy, og de siste Pro -generasjonene vil utvilsomt gå inn i historien som en av de beste bærbare PC-ene noensinne. Så gode er de.