Apple Music markerer sitt 10-årsjubileum med en egen spilleliste for All Time Replay

Det er 10 år siden Apple Music først kom. Sprøtt, ikke sant? Det føles absolutt ikke som om utfordreren Spotify har eksistert så lenge, men det har den, og nå ønsker Apple å feire dette jubileet med en ny funksjon.

Denne er kjent som Replay All Time, og vil fungere på samme måte som de årlige Replay -spillelistene som kommer og samler de mest hørte sangene dine i løpet av det siste året. Som navnet tilsier, vil Replay All Time samle dine mest populære sanger det siste tiåret og legge dem på en spilleliste i loop som er tilgjengelig via Home -fanen i tjenesten.

Spillelisten er tilgjengelig i dag, og den samler dine 100 mest avspilte sanger på ett sted, for en nostalgisk opplevelse som vil vekke minner om den personen du var for ti år siden.

Ellers er det planlagt en rekke andre ting for å markere 10 år med Apple Music, blant annet en nedtelling av de 500 mest strømmede sangene som vil bli kjørt på Apple Music Radio og en nedtelling av 100 sanger per dag frem til tidenes mest strømmede sang blir avduket 5. juli.

