Apple Music og King Charles III går sammen om en ny spilleliste

Kong Karl III har gått sammen med Apple Music for å lage en ny spilleliste som handler om å feire Samveldet. Spillelisten er spilt inn på Buckingham Palace og heter The King's Music Room, og vil gå live 10. mars kl. 06.00 GMT.

DJ Charles' musikalske reise tar oss med på en reise gjennom Samveldet, med artister fra alle de 56 landene og fra helt ulike musikkepoke. Fra croonere fra 1930-tallet til afrobeat-stjerner - det virker som om Charles har en ganske forseggjort smak.

"Gjennom hele livet har musikk betydd mye for meg", sier Charles. "Jeg vet at det også er tilfelle for så mange andre. Den har en bemerkelsesverdig evne til å få glade minner til å strømme opp fra dypet av hukommelsen, til å trøste oss i triste stunder og til å ta oss med til fjerne steder."

Bob Marley, Kylie Minogue og flere andre står øverst på spillelisten, og vi gleder oss til å høre hva DJ Charlie har i vente. Kanskje han tar med seg låtene sine på turné.

