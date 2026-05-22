Apple Music ønsker å "holde musikken rettferdig" i AI-tiden

HQ

Apple Music har skrevet et åpent brev til plateselskaper og bransjepartnere med tittelen What We're Doing to Keep Music Fair. Tanken er å hjelpe musikkbransjen i en verden av AI, som rapportert av 9 to 5 Mac.

Ifølge Apple Music skal teknologien forsterke artister, og ikke erstatte dem. For øyeblikket representerer AI-musikk betydelig mindre enn 1 % av alle avspillinger på tjenesten. Likevel trenger bruken av AI åpenhet og tiltak for å forhindre misbruk. Apple forbyr ikke AI-generert musikk, men den må merkes tydelig og ikke være villedende.

Apple har utviklet interne verktøy som hjelper til med å identifisere AI-generert innhold i den pågående kampen mot svindel, spam og etterligning. Når et flertall av avspillinger av en AI-sang kommer fra strømmanipulasjon, fjerner Apple Music automatisk sangen fra tjenesten. Apples Music Style Guide forbyr bruk av AI på en villedende måte.

Apple oppgir også at de i 2025 ekskluderte rundt 2 milliarder manipulerte strømmer, og omfordelte disse royalties til utbetalingspotten. Andelen strømmemanipulasjon på Apple Music er under 0,5 %, noe som er en av de laveste i bransjen.

Funksjoner som AutoMix og Playlist Playground, som nylig ble lansert, hjelper brukerne med å raskt lage personlige spillelister ved hjelp av naturlig språk.