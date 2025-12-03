Apple Musics 2025 Replay er nå tilgjengelig

HQ

Hvert år er det et av de mest spennende øyeblikkene når musikkstrømmingsplattformene lanserer sin årlige oppsummeringsfunksjon. Apple Music kaller den Replay, og vi nevner dette fordi funksjonen nå har kommet for 2025, noe som betyr at du kan gå inn i appen og se hvilke sanger og musikere du har lyttet mest til i løpet av kalenderåret.

Funksjonen er litt mer omfattende enn tidligere år, ettersom du ikke bare får den tradisjonelle spillelisten Replay og ser hvem de mest strømmede artistene dine var i 2025, men nå kan du også se hvilke sanger du spilte mest i løpet av året, hvilke album du lyttet mest til, hvilke spillelister som var favorittene dine, de beste stasjonene og sjangrene dine, og deretter også utvide dette ytterligere ved å se de beste artistene, albumene og sangene for hver av de 12 individuelle månedene.

I år finnes det til og med en sammenligningsfunksjon, slik at du kan se hvordan lyttevanene dine har utviklet seg i 2025 i forhold til hver måned i 2024, samtidig som en Achievements-lignende Milestones -sektor viser hvilke priser du har overgått.

Du finner funksjonen ved å gå inn på Apple Music, hvor du ganske enkelt blir spurt om du vil oppleve Replay 2025 med en gang. Hvis den ikke gjør det, kan du gå til Home -siden i appen for å finne den.

Ikke bekymre dere, Spotify -brukere, for vi forventer at tjenesten snart åpner Wrapped -funksjonen.