Apple når en stor milepæl: 3 milliarder solgte iPhones

Apple har offisielt levert sin iPhone nummer 3 milliarder, avslørte administrerende direktør Tim Cook under selskapets Q3-inntjeningssamtale i slutten av juli 2025. Det er en økning fra den første milliarden som ble solgt på ni år (2007-2016), to milliarder fem år senere (2021) og den tredje milliarden bare fire år senere - en klar akselerasjon. I 3. kvartal alene nådde iPhone-inntektene 44,6 milliarder dollar, en økning på omtrent 13 % i forhold til året før, og sto for nesten halvparten av Apples totale kvartalsinntekter på 94 milliarder dollar.

Selskapet er likevel ikke selvtilfreds. Apple fortsetter å møte motvind - fra vedvarende tolltariffer knyttet til tidligere president Trumps handelspolitikk til kritikk av forsinket AI-integrasjon i maskinvare- og programvareopplevelser. Når vi ser fremover, mens Apple satser på ny teknologi, antyder viktige ledere som Eddy Cue at smarttelefoner kanskje ikke vil dominere for alltid - selv om Cook uttrykker tillit til at nye enheter vil utfylle, ikke erstatte, iPhones.

Tim Cook skrev :

"I dag er Apple stolte av å rapportere en omsetningsrekord i juni-kvartalet med tosifret vekst i iPhone, Mac og Services og vekst over hele verden, i alle geografiske segmenter. På WWDC25 var vi glade for å kunne introdusere en ny, flott programvaredesign som går igjen på alle plattformene våre, og vi kunngjorde enda flere flotte Apple Intelligence-funksjoner. Vi er svært fornøyde med våre rekordresultater i juni-kvartalet, som genererte en vekst i resultat per aksje på 12 prosent. Vår installerte base av aktive enheter nådde også et nytt rekordhøyt nivå på tvers av alle produktkategorier og geografiske segmenter, takket være vår svært høye kundetilfredshet og lojalitet."

