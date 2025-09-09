Apple presenterer AirPods Pro 3

HQ

Apple har nettopp avslørt AirPods Pro 3 - neste generasjon ørepropper som tar konseptet et stort skritt fremover. Den nye modellen introduserer flere funksjoner som gjør at den skiller seg ut, selv i et allerede konkurranseutsatt marked. Blant de største oppgraderingene er forbedret aktiv støyreduksjon, som Apple hevder er dobbelt så effektiv som i den forrige AirPods Pro 2. Lydkvaliteten er også forbedret, og AirPods Pro 3 har nå en IP57-klassifisering, noe som gir dem bedre beskyttelse mot støv og vann.

En annen iøynefallende funksjon er pulsmåling, som er lånt fra PowerBeats Pro. Med dette tillegget kan øreproppene kobles sammen med Apple Fitness-appen for å spore treningsøkter - nesten som å ha en Apple Watch for ørene. AirPods Pro 3 er også utstyrt med Apple Intelligence, som muliggjør oversettelse av samtaler i sanntid. Hvor godt dette fungerer i praksis gjenstår å se, men potensialet her er enormt.

Batteritiden er også forbedret, med åtte timer med støyreduksjon på og opptil ti timer i gjennomsiktig modus. AirPods Pro 3 kommer i butikkhyllene 19. september, til en pris på 249 USD.

Hvilke ørepropper bruker du i dag - og blir AirPods Pro 3 din neste oppgradering?