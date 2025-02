Apple presenterer en ambisiøs investeringsplan i USA: 500 milliarder dollar i AI-infrastruktur og serveranlegg

HQ

Innføringen av nye og aggressive tollsatser på import til USA fra land som Kina har satt en stopper for mange av de store teknologiselskapene som i utgangspunktet hadde gratulert Donald Trump med valgseieren og med å ha blitt USAs president. Disse store selskapene har sett hvordan den nye politikken setter deres nåværende fortjenestemarginer i fare hvis de opprettholder prisen for sluttbrukeren. Noen, som Acer, har allerede varslet en prisøkning på 10 % på sine produkter, mens andre, som Sony Group , allerede har annonsert at de vil etablere fabrikker på amerikansk jord for å unngå å betale disse tollsatsene.

Apple er en annen av de berørte. Selv om selskapet utvikler sin teknologi i California, ligger de fleste av fabrikkene i Kina, noe som har satt styret i en knipe, og de har besluttet å innta en langsiktig strategisk posisjon.

Ifølge Bloomberg går Apple videre med en plan om å skape opptil 20 000 nye arbeidsplasser i USA i løpet av de neste fem årene ved å bygge AI-serveranlegg for å drive sin egen Apple Intelligence. Investeringen vil være enorm: omtrent 500 milliarder dollar. Og takket være denne store avtalen vil Apple kunne kvitte seg med tollen på 10 % på sin egen import fra Kina.

"Vi ser optimistisk på fremtiden for amerikansk innovasjon, og vi er stolte av å bygge videre på våre mangeårige investeringer i USA med denne forpliktelsen på 500 milliarder dollar til landets fremtid", sier Apples administrerende direktør Tim Cook i en uttalelse. "Vi vil fortsette å samarbeide med mennesker og selskaper over hele landet for å bidra til å skrive et ekstraordinært nytt kapittel i den amerikanske innovasjonshistorien."