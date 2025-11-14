Apple presenterer nytt lommetilbehør til iPhone

HQ

Fra reisesett til 100 dollar til stropper til 60 dollar, Apple vet at kundene vil betale en anstendig pris for sitt eget tilbehør. De er en uttalelse like mye som de brukes til den tiltenkte funksjonen, og det samme gjelder for den nye iPhone Pocket.

Tilbehøret er designet av Issey Miyake, og kommer i en lang og en kort utgave. Den kortere iPhone-lommen er mer som en vattert håndleddsstropp, og koster 149,95 dollar, mens den lengre varianten kan gå over skulderen og koster 229,95 dollar.

iPhone Pocket er egentlig en mini-veske for din iPhone. Den tilbyr ikke mye når det gjelder funksjonalitet, men som det er tilfellet med mye Apple-tilbehør, er det snart et utrolig motestatement for de som er villige til å dele med $ 230.

Apple

