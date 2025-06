Apple presenterer programvareinnovasjonen Liquid Glass

HQ

Under den nylig avholdte Worldwide Developers Conference (WWDC) gikk Apple på scenen for å avsløre en mengde informasjon om hva fremtiden vil bringe for de ulike enhetene. Et av de store nøkkelordene i år var Liquid Glass, som ble beskrevet som en ny programvareinnovasjon som skal gjøre iOS-systemene enda mer uttrykksfulle.

I en pressemelding skriver Apple at Liquid Glass er en "vakker ny programvaredesign som gjør apper og systemopplevelser mer uttrykksfulle og herlige, samtidig som de er umiddelbart gjenkjennelige". Dette er samtidig et gjennomskinnelig materiale som "reflekterer og bryter omgivelsene, samtidig som det transformeres dynamisk for å gi større fokus på innholdet, noe som gir et nytt nivå av vitalitet i kontroller, navigasjon, appikoner, widgeter og mer."

Liquid Glass skal gjøre sin store debut på de nå enhetlige OS-systemene, som alle er satt til 26, dvs. iOS 26 og macOS 26, og det beskrives som den "bredeste designoppdateringen noensinne". Den vil muliggjøre større interaksjon med "de minste elementene brukerne samhandler med hver dag", samtidig som den gir muligheter til å oppdatere appdesign, fanelinjer, sidefelt, og dette gjelder hele Apple familien også, det være seg telefon, iPad, Mac, TV, Watch, og så videre.

For de som lurer på når Liquid Glass blir tilgjengelig for alle, kan vi opplyse om at den forventes å følge Apples typiske lanseringsformat og komme en gang i september med den nye store programvareoppdateringen. Den nøyaktige listen over produkter som vil støtte programvaren er ennå ikke bekreftet.