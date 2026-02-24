Teknologi
Apple ryktes å kunngjøre fem produkter neste uke
Vi forventer både telefoner, stasjonære datamaskiner og iPads
HQ
Den kommende produktavsløringen fra Apple, kalt "Apple Event", vil ifølge Bloomberg inneholde minst fem produkter, inkludert en ny MacBook i lavere prisklasse.
Disse produktene vil mest sannsynlig ha en rimelig telefon, tidligere SE, nå E-versjonen av iPhone 17, iPhone 17E, til rundt 600 dollar, mens en ny MacBook på inngangsnivå også er ventet med nye fargealternativer, derav den livlige logoen.
M4-brikker forventes å bli å finne i nye iPad Air, mens M5-brikker kan være den forventede oppgraderingen for MacBook Air, og Pro/MAX M5-brikker vil være for MacBook Pro. Ryktene sirkler også rundt en ny Studio-skjerm, samt en sårt tiltrengt oppdatering av Mac Studio.