Apple ryktes å kunngjøre fem produkter neste uke

Den kommende produktavsløringen fra Apple, kalt "Apple Event", vil ifølge Bloomberg inneholde minst fem produkter, inkludert en ny MacBook i lavere prisklasse.

Disse produktene vil mest sannsynlig ha en rimelig telefon, tidligere SE, nå E-versjonen av iPhone 17, iPhone 17E, til rundt 600 dollar, mens en ny MacBook på inngangsnivå også er ventet med nye fargealternativer, derav den livlige logoen.

M4-brikker forventes å bli å finne i nye iPad Air, mens M5-brikker kan være den forventede oppgraderingen for MacBook Air, og Pro/MAX M5-brikker vil være for MacBook Pro. Ryktene sirkler også rundt en ny Studio-skjerm, samt en sårt tiltrengt oppdatering av Mac Studio.