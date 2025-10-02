Apple ser ut til å bygge opp konkurranse til Metas AI-smarte briller
Det sies at Apple setter utviklingen av etterfølgeren til Vision Pro-hodesettet på pause for å forfølge dette nye markedssegmentet.
Apple setter tilsynelatende utviklingen av en kraftigere versjon av Vision Pro-hodesettet på pause for å forfølge et nytt produkt som vil se det komme inn på markedet for AI-smarte briller. Dette nye produktet vil tilby en viss konkurranse til Meta, som nylig avduket sine egne AI-smarte briller.
Dette kommer fra en rapport fra Bloombergs Mark Gurman, som mener dette er en del av en bredere strategi fra Apple for å lansere AI-produkter med massemarkedsappell. Det er også for å hindre Meta i å ta kontroll over markedet for AI-smartbriller.
Alt arbeid har blitt stoppet på det nye Vision Pro-hodesettet, som skulle lanseres en gang i 2027. En billigere versjon av headsettet er imidlertid fortsatt i arbeid, og kan lanseres tidligere. Foreløpig ser det imidlertid ut til at Apple er i full gang med AI-smartbriller, og kan til og med ha sitt første par klare innen 2026.