      Apple setter en dato for sitt høst 2025-arrangement

      Teknologigiganten vil avduke en haug med ny maskinvare så snart som i begynnelsen av september.

      Det er den tiden på året igjen hvor Apple fans alle forbereder seg på å møte den nyeste skifer av enheter som kommer fra teknologigiganten. I år vil det store høstarrangementet, som tradisjonelt er der Apple avduker neste serie iPhones, finne sted 9. september kl. 18:00 BST / 19:00 CEST, alt ved hovedkvarteret i Cupertino, California.

      Som vanlig har Apple ikke avslørt hva de faktisk kommer til å presentere på dette showet, men slagordet for arrangementet i år anses som "awe dropping". Når det gjelder hva vi kan forvente, er iPhone 17 -serien nesten gitt, og det samme er et nytt glimt av iOS 26, som skal lanseres i sin helhet kort tid etter live-arrangementet.

      Det er en sjanse for ytterligere ny maskinvare, kanskje i Apple Watch eller AirPods avdelinger, men igjen vil vi ikke vite det med sikkerhet før selve arrangementet, da Apple aldri avslører triksene i ermene før arrangementet faktisk starter.

