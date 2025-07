Apple setter en premieredato i oktober for The Last Frontier

I oktober er et av de store prosjektene som kommer til Apple TV+ en serie som handler om hva som skjer når et fly fullt av voldsforbrytere krasjer i det avsidesliggende Alaska, og disse gale skurkene går amok og etterlater en ensom US marshal med oppgave å samle dem sammen og legge dem i lenker igjen.

Det er kjent som The Last Frontier, og det er en serie som vil debutere 10. oktober. Vi vet nå dette som et faktum da en datoavslørende trailer for serien har kommet, og gir oss en smakebit av krasjet og hva som til slutt vil følge.

Når det gjelder rollebesetningen som vil vises i denne serien, vil den bli ledet av Jason Clarke med Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum og Alfre Woodard også vises, med prosjektet skrevet av Clarke, Laura Benson, Glenn Kessler, Albert Kim, Jon Bokenkamp og Richard D'Ovidio, med Extractions Sam Hargrave tilknyttet som regissør.

Sjekk ut traileren nedenfor.