Apple skal angivelig gi ut tynnere og sammenleggbare iPhones

Apple utvider sitt utvalg av iPhones for å øke veksten. Selv om iPhone er synonymt med mobile enheter i 2024, ser det ut til at Apple rett og slett ønsker å ha en større andel av markedet, og introduserer noen nye produkter for å øke interessen.

Ifølge Wall Street Journal er det første trinnet i denne planen å introdusere en tynnere iPhone. Dette er mer en nedskalert iPhone, og vil koste deg mindre enn en Pro-modell takket være et litt mindre imponerende kamera.

De sammenleggbare enhetene har tilsynelatende vært i arbeid i årevis. Apple har en større enhet som er ment å være en erstatning for en bærbar datamaskin, og en annen som er den mindre, sammenleggbare telefonen. Telefonen vil etter alt å dømme lanseres i 2026, mens den tynnere iPhone lanseres neste år.

Ville du kjøpt noen av disse telefonene?

