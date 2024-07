Apple skal fortelle alt om Silo: Sesong 2 på San Diego Comic-Con

HQ

Hvis du har ventet spent på mer informasjon om den andre sesongen av Silo, har vi noen gode nyheter til deg. Dramaserien Apple TV+ kommer til å dukke opp på San Diego Comic-Con i år, hvor skuespillerne vil være til stede for et panel som vil dele innsikt om serien.

Det vil være 27. juli for å være nøyaktig når panelet er vertskap, med Rebecca Ferguson, Common, og Hugh Howey alle til stede for å snakke om den tilbakevendende serien. Vi blir fortalt at "eksklusiv innsikt" vil bli tilbudt, og at panelet vil bli moderert av tidligere Mythbuster Adam Savage.

Selv om det ikke er bekreftet, kan et panel og et fokus av denne størrelsen tyde på at en trailer vil bli delt, samt en lanseringsdato for den kommende episoden.