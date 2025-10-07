Apple skifter fokus fra Vision Pro til smarte briller

HQ

Den notorisk dyre Vision Pro har ikke akkurat blitt den suksessen Apple håpet på. Faktisk har prosjektet i stor grad forsvunnet i bakgrunnen ettersom andre selskapsprioriteringer har overtatt. Ifølge nye rapporter endrer Apple nå strategi - i stedet for å doble ned på Vision Pro, sies det at selskapet setter utviklingen på pause og omdirigerer innsatsen mot et par smarte briller.

Salget av Vision Pro har vært overveldende, og analytikere skylder på den høye prislappen. Forbrukerne har rett og slett ikke kjøpt seg inn i Apples visjon om blandet virkelighet i det tempoet selskapet forventet. I stedet jobber Apple angivelig med et internt prosjekt kjent som "N50", som skal lanseres innen to år. Disse brillene forventes å ha kameraer, mikrofoner og stemmestyring, men ingen innebygd skjerm - i hovedsak en direkte rival til Metas Ray-Ban smartbriller.

Apple forlater ikke Vision Pro helt, men fokusskiftet antyder at selskapet ser større massemarkedspotensial i smarte briller enn i et uoverkommelig dyrt premiumhodesett.